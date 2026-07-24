SpaceX obmedzuje Falcon 9 a všetko vsádza na Starship. Investori začínajú byť nervózni 🚀

Spoločnosť SpaceX začala odmietať prevádzkovateľov satelitov, ktorí si chcú po roku 2028 rezervovať samostatné štarty na rakete Falcon 9. Firma zároveň podľa dostupných informácií neprijíma nové dlhodobé rezervácie v programe zdieľaných štartov, pri ktorých niekoľko zákazníkov využíva jednu raketu. Tento krok ukazuje, ako výrazne Elon Musk počíta s tým, že Starship bude v nasledujúcich rokoch pripravený prevziať významnú časť komerčných misií.
SpaceX mala zároveň obmedziť výrobu niektorých jednorazových súčastí rakiet Falcon vrátane ich horného stupňa. Firma už skôr verejne uviedla, že chce rodinu Falcon postupne nahradiť Starshipom, konkrétny harmonogram však nezverejnila. Falcon 9 pravdepodobne zostane v prevádzke aspoň pri niektorých misiách amerického ministerstva obrany a vesmírnej agentúry NASA.
Starship sa stáva kľúčom k budúcnosti SpaceX
Prechod od Falconu 9 k Starshipu by predstavoval jednu z najväčších strategických zmien v histórii spoločnosti. Falcon 9 sa stal najvyužívanejšou orbitálnou raketou na svete a pomohol výrazne znížiť náklady na dopravu nákladu do vesmíru. Zároveň umožnil rýchle rozširovanie satelitnej siete Starlink, ktorá dnes tvorí dôležitú časť podnikania SpaceX.
Starship má byť v porovnaní s Falconom výrazne väčší, plne znovupoužiteľný a schopný dopraviť na obežnú dráhu oveľa ťažší náklad. Musk ho považuje za zásadný nielen pre ďalší rozvoj Starlinku, ale aj pre plánovanú dátovú infraštruktúru vo vesmíre, pilotované misie na Mesiac a dlhodobé ambície spojené s Marsom.
Problémom však zostáva, že Starship stále nie je pripravený na pravidelné komerčné lety. Testovací program sprevádzajú technické problémy, explózie, poruchy a opakované odklady. SpaceX tento týždeň druhýkrát v priebehu niekoľkých dní odložila plánovaný testovací let, čo opäť zvýšilo pochybnosti o tom, či sa podarí dodržať plánovaný harmonogram.
SpaceX riskuje dočasnú medzeru v ponuke
Ak by Starship nebol do konca roka 2028 pripravený na komerčné misie a SpaceX by zároveň neobnovila ponuku Falconu 9, mohlo by dôjsť k výraznému obmedzeniu prístupu na obežnú dráhu. Mnohé menšie satelitné spoločnosti sú od rakiet SpaceX závislé, pretože globálny trh stále trpí nedostatkom spoľahlivých nosičov s vyššou kapacitou.
Zákazníci by tak mohli čeliť problémom s rezerváciou štartov, dlhším čakacím lehotám a tlaku na rast cien. Zároveň by sa mohla otvoriť príležitosť konkurenčným prevádzkovateľom rakiet, ktorí by dokázali ponúknuť alternatívnu kapacitu.
SpaceX však zrejme verí, že Starship bude pripravený včas a vďaka svojej kapacite a opakovanému použitiu dokáže Falcon 9 nahradiť bez výraznejšieho narušenia trhu.
Stratégia je odvážna najmä preto, že Falcon 9 predstavuje overený a mimoriadne úspešný produkt, zatiaľ čo Starship zatiaľ zostáva vo fáze vývoja. SpaceX sa tak dobrovoľne pripravuje na postupný útlm jedného zo svojich najspoľahlivejších zdrojov príjmov ešte predtým, než je jeho nástupca plne funkčný.
Akcie SpaceX zostávajú pod tlakom
Oneskorenia programu Starship prispeli aj k oslabeniu akcií SpaceX po nedávnom vstupe spoločnosti na burzu. Akcie vo štvrtok vzrástli o 2,6 % na 118,24 USD, stále sa však obchodujú výrazne pod emisnou cenou 135 USD a za posledný mesiac strácajú približne 24 %.
Investori teraz sledujú predovšetkým to, či bude SpaceX schopná urýchliť testovanie Starshipu a priblížiť sa k pravidelnej komerčnej prevádzke. Čím dlhšie budú odklady pretrvávať, tým väčšie bude riziko, že firma obmedzí ponuku Falconu príliš skoro a vytvorí medzeru vo vlastných štartovacích kapacitách.
Na druhej strane by úspešné zavedenie Starshipu mohlo výrazne znížiť náklady na jednotlivé misie a otvoriť nové trhy, ktoré sú dnes pre cenu alebo technické obmedzenia nedostupné. Práve tento potenciál vysvetľuje, prečo je SpaceX ochotná podstúpiť také výrazné prevádzkové a finančné riziko.
Čo vývoj znamená pre investorov
SpaceX sa nachádza v prechodovej fáze, v ktorej musí súčasne chrániť výnosy z Falconu 9 a investovať obrovské sumy do Starshipu. Krátkodobo môže túto stratégiu sprevádzať vyššia volatilita akcií, obavy z kapitálových výdavkov a neistota okolo termínu uvedenia novej rakety do prevádzky.
Kľúčovým míľnikom bude schopnosť Starshipu úspešne dokončiť sériu testov, preukázať opakovanú použiteľnosť a získať potrebné regulačné povolenia. Ak sa to podarí, SpaceX môže upevniť svoju dominanciu na trhu a výrazne rozšíriť ekonomické možnosti vesmírnych letov.
Ďalšie technické problémy by však mohli zvýšiť tlak na akcie a prinútiť firmu predĺžiť životnosť programu Falcon.
Graf SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
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