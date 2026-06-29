ChatGPT má nového rivala? Musk spúšťa testy Groka 4.5 v Tesle a SpaceX

Dlhý čas zostával Grok v tieni ChatGPT, Claude či Gemini. Model vyvíjaný spoločnosťou xAI bol často hodnotený ako menej vyspelý v porovnaní s riešeniami konkurencie a len ťažko ho bolo možné považovať za skutočnú hrozbu pre lídrov trhu. Elon Musk však presvedčuje, že situácia sa čoskoro môže zmeniť. Najnovšia verzia Groka práve začala súkromné testovanie v Tesle a SpaceX a podľa miliardára sú jej schopnosti už porovnateľné s najlepšími modelmi dostupnými na trhu.
Samotná kvalita modelu však nemusí byť tým najdôležitejším faktorom. Oveľa väčší význam má prostredie, v ktorom bude Grok ďalej rozvíjaný. Musk po prvýkrát ukazuje, že xAI prestáva byť výlučne firmou vytvárajúcou jazykové modely. Namiesto toho začína využívať výhodu celého svojho technologického ekosystému, ktorý zahŕňa Teslu, SpaceX a platformu X.
Najdôležitejšie informácie:
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Grok 4.5 začal súkromné testovanie v Tesle a SpaceX.
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Model je postavený na novej architektúre V9 s približne 1,5 bilióna parametrami.
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Na trénovanie boli využité dodatočné dáta pochádzajúce z Cursora.
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Podľa Elona Muska model dosahuje výsledky porovnateľné alebo lepšie ako Claude Opus.
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xAI plánuje vydávať ďalšie generácie modelov prakticky každý mesiac do konca roka.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o ďalšiu aktualizáciu jazykového modelu. V skutočnosti je význam tejto správy oveľa väčší. Tesla a SpaceX totiž nie sú bežnými testovacími partnermi. Sú to podniky generujúce obrovské množstvá reálnych dát z výroby, projektowania, autonómnej jazdy, kozmických systémov a pokročilého inžinierstva.
Vďaka tomu získava xAI niečo, čo väčšina konkurentov nemá. OpenAI, Anthropic ani Google rozvíjajú svoje modely predovšetkým na základe internetových dát a komerčných aplikácií. Musk môže testovať Groka na skutočných inžinierskych problémoch a následne takmer okamžite nasadzovať nové riešenia v prevádzke svojich spoločností.
V praxi to znamená, že Grok nemá byť len chatbotom konkurujúcim ChatGPT. Model má sa stať spoločným systémom umelej inteligencie využívaným naprieč všetkými firmami patriacimi do Muskovho ekosystému. To je úplne odlišný prístup ako u väčšiny konkurentov, ktorí predávajú AI predovšetkým ako samostatný produkt.
Ak sa stratégia ukáže ako účinná, každé zlepšenie schopností Groka môže zároveň zvyšovať efektivitu Tesly, podporovať rozvoj autonómnej jazdy, zefektívňovať navrhovanie rakiet v SpaceX a urýchľovať prácu inžinierov v celom ekosystéme.
Samozrejme, opatrnosť je namieste. Muskove vyhlásenia o prevahe nad Claude Opus zatiaľ neboli potvrdené nezávislými benchmarkmi a Grok stále musí preukázať svoju hodnotu v praxi. Doteraz tempo vývoja veľkých jazykových modelov určovali OpenAI, Anthropic a Google.
Aj keby sa však Grok nestal hneď najlepším modelom na trhu, samotný smer vývoja sa javí ako mimoriadne zaujímavý. Musk sa nesnaží vyhrať iba pretek o kvalitu modelu. Snaží sa vybudovať umelú inteligenciu, ktorá bude poháňať celé jeho technologické impérium. Ak sa tento plán podarí, konkurencia na trhu AI môže začať vyzerať úplne inak ako dnes.
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