US OPEN: Trh prehlbuje straty, obavy investorov rastú

Americký akciový trh otvára poslednú seansu týždňa ďalším poklesom. Najväčšie straty zaznamenávajú futures na US100, čo odráža zhoršujúci sa sentiment voči technologickému sektoru. Straty dosahujú približne 1,5 %. Index NASDAQ 100 sa teraz nachádza približne 7 % pod svojím maximom.
K obavám o kondíciu technologických spoločností, rast spojený s umelou inteligenciou a polovodičový sektor sa čoraz viac pridáva eskalácia konfliktu v Hormuzskom prielive. Irán reagoval na obnovené bombardovanie svojho územia útokmi na americké vojenské zariadenia v oblasti Perzského zálivu.
Inflačné obavy navyše neustupujú ani pre správy z Ruska. Obavy o úrodu a vývoz pšenice a ropy sú čoraz vážnejšie. Čoraz účinnejšie ukrajinské útoky narúšajú ropný priemysel a lodnú dopravu v Azovskom mori.
Negatívny sentiment ďalej posilňujú najnovšie výsledky spoločnosti Netflix. Líder v oblasti streamovania sklamal výsledkami aj výhľadom a obavy o kondíciu spoločnosti sa prenášajú aj do zvyšku sektora.
Firemné správy
- Netflix (NFLX.US): Výsledky za 2. štvrťrok 2026 ukázali zisk na akciu tesne v rámci očakávaného trhového rozpätia, a to 0,80 USD. Tržby vzrástli na 12,56 miliardy USD, čo bolo menej než očakávania Wall Street v rozmedzí 12,58 až 13,0 miliardy USD. Najväčší tlak na akcie však vyvolal výhľad. Vedenie očakáva v 3. štvrťroku zisk na akciu vo výške 0,82 USD, takisto pod odhadmi. Akcie klesajú o viac než 10 %.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): Výrobca chirurgických robotov da Vinci po výsledkoch za 2. štvrťrok klesol približne o 10 %. Napriek tomu, že zisk prekonal očakávania, spoločnosť nezvýšila svoj výhľad na celý fiškálny rok.
- SpaceX (SPXC.US): Plánovaný testovací let lode Starship bol vo štvrtok krátko pred štartom zrušený pre poruchu jedného z raketových motorov. Akcie klesli o 4 % a teraz sa obchodujú pod cenou pri IPO.
- Akcie polovodičových a pamäťových spoločností zostávajú v downtrende. Intel, Marvell a AMD pri otvorení klesajú približne o 4 %. Nvidia, Micron a Broadcom strácajú viac než 2 %.
- Nebius (NBIS.US): Spoločnosť zameraná na „Neo Cloud“ vydala zabezpečené dlhopisy v objeme 775 miliónov USD. Podľa vedenia dopyt po dlhových nástrojoch výrazne prevýšil ponuku. Akcie klesajú o 14 %.
Technická analýza US100 (D1)
Predajcovia v poslednom období prevzali kontrolu nad grafom a stlačili cenu pod rezistencie na úrovniach 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu. Ďalším cieľom predajcov je prelomenie úrovne 28 445 bodov, odkiaľ by mohli korekciu rozšíriť smerom k 27 000 bodom. Kupujúcich podporuje dvojitá rezistenčná zóna tvorená EMA100 a úrovňou 61,8 % Fibonacciho retracementu. RSI sa nachádza nižšie na hodnote 40, ale zatiaľ nie je v prepredanom pásme. Priemer MACD však stále pôsobí proti kupujúcim. Zdroj: xStation5
Makroekonomické údaje
- Počet stavebných povolení zaznamenal výraznejší pokles, než sa očakávalo. V júni bolo vydaných 1,36 milióna povolení oproti očakávaným 1,4 milióna.
- Vývozné ceny v USA klesli o 0,6 %, teda viac, než sa očakávalo, zatiaľ čo dovozné ceny vzrástli o 0,3 %, výrazne nad očakávaniami.
- Priemyselná produkcia v júni vzrástla o 0,1 % oproti očakávaným 0,2 %.
- Celkovo makroekonomické údaje vykresľujú negatívny obraz americkej ekonomiky, ktorý je stále zrejme prekrytý nominálne silným rastom HDP a klesajúcou infláciou.
- Pol hodiny po otvorení seansy budú zverejnené údaje Michiganskej univerzity. Trh očakáva mierne zlepšenie spotrebiteľského sentimentu a pokles inflačných očakávaní.
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