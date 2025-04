CHN.cash sa odrazila o 6,7 %, keďže trhy očakávajú rokovania medzi USA a Čínou a stimuly z Pekingu 📈

Kontrakty na čínsky index HSCEI (CHN.cash) dnes vzrástli o takmer 7 %, keďže trh očakáva, že úder v podobe 104 % ciel na Čínu zvýši nádeje na čínske stimuly. Investori očakávajú, že Čína sa bude cítiť nútená podporiť náladu na finančných trhoch prijatím mimoriadne uvoľnenej menovej politiky a prípadným zavedením širšieho balíka pomoci zameraného na stimuláciu domáceho dopytu domácností - čomu sa celé mesiace vyhýbala, aby zabránila riziku vyššej inflácie.

Ak sú čínske podniky paralyzované obchodnou vojnou, zdá sa byť rozumné očakávať, že Čína podnikne kroky na stabilizáciu situácie prostredníctvom rôznych hospodárskych intervencií, čo by mohlo aspoň dočasne pozdvihnúť náladu na trhu. Na dnes sú naplánované aj rokovania na vysokej úrovni medzi americkou a čínskou delegáciou o clách. Zlepšenie nálady na čínskych trhoch môže čiastočne prameniť z nádejí na čiastočné zrušenie amerických ciel.

CHN.cash (D1)

Dnešná rally sa zastavila na kľúčovej úrovni odporu - 200-dňovom EMA (červená čiara) a 38,2 % Fibonacciho retracemente vzostupného pohybu, ktorý začal začiatkom roka 2024. Ak rokovania so Spojenými štátmi dnes nevyústia do zníženia ciel, mohli by sme očakávať impulz smerom nadol na CHN.cash a čiastočné vymazanie ziskov. Na druhej strane, ak USA zmiernia svoju politiku a zachovajú len čiastočné clá, čínsky trh by z toho mohol profitovať, keďže by sa zlepšili podmienky pre hospodárske stimuly. V takomto scenári by mohli získať najmä domáce čínske spoločnosti.

Je však dôležité vziať do úvahy, že zásah do čínskej ekonomiky by mohol vyvolať finančný šok a ďalej prehĺbiť problémy v realitnom a bankovom sektore. Dnešné oživenie zrejme čiastočne podporila aj aktivita čínskych štátnych fondov, ktoré možno skupujú čínske aktíva, aby obmedzili poklesy.

Kľúčová rezistencia sa v súčasnosti nachádza na úrovni 7 600 bodov, zatiaľ čo hlavné úrovne podpory sa nachádzajú okolo 6 700 a 6 550 bodov, kde došlo k predchádzajúcim cenovým reakciám.

Zdroj: xStation5

