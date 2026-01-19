Čína: 5 % rast bez nadšenia

-
5 % rast HDP v roku 2025 je fakt, ale jeho štruktúra a dynamika vysvetľujú tlmenú reakciu trhov.
Rast je defenzívny, ťahaný najmä exportom a riadeným spomalením, nie vnútornou stimuláciou.
Ekonomická dynamika slabne a chýbajú jasné katalyzátory pre zrýchlenie.
Výhľad na rok 2026 je mierny.
Investori by mali prehodnotiť svoj pohľad na Čínu ako na zdroj globálneho rastu.
Na papieri všetko sedí. Čínska ekonomika v roku 2025 vzrástla o 5 %, presne podľa cieľa stanoveného úradmi v Pekingu. Cieľ bol splnený, titulky sú pozitívne, štatistiky uzavreté. Z politického hľadiska ide o úspech. V kontexte globálnej neistoty, obchodných napätí a krízy na trhu s nehnuteľnosťami nebolo udržanie tohto tempa vôbec samozrejmé.
Finančné trhy však reagovali vlažne. Nedostavila sa žiadna eufória, žiadny prílev kapitálu ani zmena naratívu. Očakávania neboli upravené smerom nahor a ceny aktív zostali stabilné. Prečo?
Odpoveď nespočíva vo výške rastu, ale v jeho kvalite, zdrojoch a dynamike. Tieto faktory určujú skutočný význam čínskych dát pre globálne trhy a vysvetľujú, prečo 5 % rast HDP investorov nenadchol.
Štruktúra rastu
Rast čínskej ekonomiky v roku 2025 bol nerovnomerný. Najväčší príspevok k HDP pochádzal z priemyslu a exportu, zatiaľ čo domáca spotreba zostala slabá. Maloobchodné tržby rástli pomalšie, než sa očakávalo, a investície – najmä v oblasti nehnuteľností – naďalej klesali.
Vo štvrtom štvrťroku rast citeľne spomalil a dosiahol najnižšiu úroveň za niekoľko rokov. To naznačuje, že ekonomika stráca dynamiku namiesto toho, aby ju budovala. Z pohľadu investorov to znamená, že chýba klasický cyklický impulz. Neexistuje mechanizmus, ktorý by bol schopný samostatne podporiť rast v nasledujúcich štvrťrokoch – či už prostredníctvom spotreby alebo súkromných investícií. Päťpercentný rast dosiahnutý v roku 2025 nemá rovnakú kvalitu ako 5 % rast pred desiatimi rokmi.
Export ako hlavný motor
Export bol kľúčovým motorom čínskeho rastu v roku 2025. Rekordné obchodné prebytky potvrdzujú, že čínske firmy úspešne našli odbytiská mimo USA, čím kompenzovali slabý domáci dopyt.
Táto stratégia však nesie dôsledky. Čína zvyšuje konkurenčný tlak na globálnych výrobcov tým, že ponúka tovary za čoraz nižšie ceny. Exportuje nielen nadbytočnú produkciu, ale aj cenový tlak. Pre globálnu ekonomiku to nie je stimulačný faktor. Namiesto rastu dopytu po surovinách a investičnom tovare dochádza k tlaku na marže, rastúcim obchodným napätiam a vyššiemu riziku protekcionizmu. Toto prostredie nahráva defenzívnym investičným stratégiám, nie globálnym býčím trhom.
Ekonomická dynamika
Finančné trhy neocenia minulosť, ale budúcnosť. Kľúčovou otázkou teda nie je to, že Čína dosiahla 5 % rast, ale či dokáže toto tempo udržať alebo zrýchliť.
Súčasné signály sú zmiešané. Neexistuje jasný katalyzátor, ktorý by obnovil dôveru spotrebiteľov alebo zvrátil trend na trhu s nehnuteľnosťami. Stimulačné opatrenia zostávajú selektívne a opatrné, pričom sa zdá, že úrady kladú väčší dôraz na stabilitu než na agresívne povzbudenie ekonomiky.
Výhľad na rok 2026 je menej priaznivý ako ten predchádzajúci. Pre trhy to znamená obmedzený priestor na pozitívne prekvapenia a malý dôvod na výrazné preceňovanie čínskych aktív.
Dopady na finančné trhy
Úloha Číny v globálnej ekonomike sa mení a má priamy dopad na finančné trhy. Krajina už nie je hlavným motorom globálneho rastu, ale čoraz viac vystupuje ako stabilizátor – udržiava ekonomiku v miernom tempe namiesto toho, aby generovala silný impulz.
Pre komoditné trhy to znamená nižší tlak na dopyt. Pre ekonomiky závislé od exportu do Číny je potrebná revízia očakávaní. Pre globálnych investorov je čoraz dôležitejšia sektorová a regionálna selektivita. Čína zostáva na investičnej mape, ale už nie je jednoznačným zdrojom rastu. V novom globálnom prostredí je jej úloha komplexnejšia a menej jednoznačne pozitívna ako v predchádzajúcich desaťročiach.
