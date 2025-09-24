Čína nakupuje rekordné objemy argentínskej sóje, americký export trpí

Čínski dovozcovia v posledných dňoch zrýchlili nákupy sójových bôbov z Argentíny po tom, čo Buenos Aires dočasne zrušilo vývozné clá, čím sa argentínska produkcia stala cenovo atraktívnou. Podľa obchodníkov Čína počas niekoľkých dní objednala už 20 lodných zásielok, čo zodpovedá približne 1,3 milióna ton sóje.
Tieto nákupy prichádzajú v období, keď americkí farmári žnú rekordnú úrodu, no čínski dovozcovia ju ignorujú kvôli obchodnej vojne s USA a vysokým clám. „Čína si vystačí bez americkej sóje,“ uviedol jeden z obchodníkov, ktorého firma sa podieľa na dodávkach do Číny. Väčšina zásielok je určená na expedíciu v novembri, pričom približne 20 % pripadá na budúcu argentínsku úrodu, ktorá sa začne v apríli budúceho roka. Zmluvne dohodnuté dodávky zahŕňajú kombináciu starej a novej úrody a obchodujú sa za prémiovú cenu približne 2 USD za bušel nad novembrovým kontraktom CBOT.
Argentínska vláda oznámila, že pozastavenie vývozného cla bude platné do konca októbra alebo do vyčerpania limitu 7 miliárd USD v deklarovanom exporte. Tento krok znížil ceny čínskych futures na sójový šrot a ďalej zvýšil konkurencieschopnosť argentínskeho vývozu voči americkému.
Podľa analytika Wanga Wenshena zo Sublime China Information sú čínske marže z drvenia argentínskej sóje momentálne veľmi atraktívne – pohybujú sa okolo 200 jüanov (28 USD) na tonu, čo ďalej podporuje dovoz. Čína zatiaľ neobjednala žiadne sójové bôby z novej americkej úrody, čo je v tomto období nezvyčajné.
Rozhodnutie Argentíny zrušiť vývozné clo otvorilo okno príležitosti pre rýchly vývoz do Číny, ktorá sa snaží minimalizovať závislosť od americkej sóje v kontexte pretrvávajúceho obchodného napätia. Ak budú nákupy pokračovať súčasným tempom, môže to výrazne narušiť tradičnú dominanciu USA v čínskom dovoznom kalendári a zároveň tlmiť ceny sóje na globálnom trhu.
Graf SOYBEAN (D1)
Cena sójových bôbov sa aktuálne pohybuje na úrovni 1 025,67 USD, pričom technický vývoj zostáva bez jasného trendu. Trh sa po dlhodobom klesajúcom pohybe v prvej polovici roka 2024 konsoliduje v úzkom pásme medzi 1 000–1 050 USD. Krátkodobé kĺzavé priemery EMA 50 (1 033,75 USD) a SMA 100 (1 036,06 USD) sú aktuálne veľmi blízko ceny a navzájom sa prepletajú, čo potvrdzuje neutrálnu technickú konfiguráciu a absenciu dominantného smeru.
RSI sa drží na hodnote 46,7, čo je mierne pod neutrálnou hranicou. Momentum teda mierne oslabuje, ale stále nenaznačuje prepredanosť ani prekúpenosť. Objem obchodov zostáva stabilný, bez výraznejších výkyvov, čo odráža opatrnosť trhu.
Zdroj: xStation5
