Čína podmieňuje nákupy americkej sóje zrušením ciel

Čína, najväčší svetový dovozca sójových bôbov, signalizovala, že prípadné nákupy z USA budú závisieť od zrušenia amerických ciel, ktoré označila za „neprimerané“. Uviedol to hovorca čínskeho ministerstva obchodu v reakcii na otázku ohľadom budúcich kontraktov.
Zatiaľ čo v tomto období Čína zvyčajne začína nakupovať sóju z jesennej úrody v USA, tento rok sa obchodníci zhodujú, že neboli uzavreté žiadne kontrakty. Namiesto toho sa Čína spolieha na lacnejšie dodávky z Južnej Ameriky, čo by mohlo pre amerických farmárov znamenať stratu miliardových tržieb.
Vyjednávania medzi oboma krajinami sa predlžujú. Tento týždeň sa čínsky vyjednávač Li Chenggang stretol s politickými aj podnikateľskými lídrami z amerického Stredozápadu, teda regiónu s najväčšou produkciou sóje. Stretnutie bolo vnímané ako ústretové gesto pred ďalším kolom širších obchodných rokovaní.
Podľa čínskeho hovorcu však musí Washington najprv podniknúť „pozitívne kroky“ – teda zrušiť clá na čínske tovary – aby bolo možné rozšíriť vzájomný obchod, vrátane kontraktov na sóju. Americká strana naopak argumentuje potrebou vyriešiť technické detaily a férovejšie podmienky prístupu na čínsky trh.
Napätie okolo sóje je symbolom širších obchodných sporov medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Ak nedôjde k prelomu, americký export môže ďalej strácať oproti konkurencii z Brazílie či Argentíny, ktoré dokážu ponúknuť nižšiu cenu a stabilnejšie dodávky.
Graf Soybean (H4)
Cena sójových bôbov sa aktuálne obchoduje na úrovni 1034,17 USD. Kĺzavé priemery poukazujú na pretrvávajúcu slabosť – cena sa pohybuje pod EMA 50 (1038,69 USD) aj pod SMA 100 (1039,40 USD), ktoré tvoria blízku rezistenčnú zónu. Ich prelomenie by bolo prvým signálom posilnenia býkov. Williams %R sa nachádza na hodnote -77, teda blízko prepredanej oblasti, čo naznačuje možnosť krátkodobého odrazu. Momentum (97,8) ukazuje na mierne zlepšenie tempa rastu po dosiahnutí lokálneho dna.
Z technického hľadiska bude kľúčové, či sa trhu podarí udržať nad hranicou 1030 USD. V prípade prelomenia rezistencie okolo 1039–1041 USD by mohol nasledovať rast smerom k 1050–1060 USD. Naopak, prielom pod 1015 USD by znovu otvoril priestor na pokles smerom k 1000 USD.
Zdroj: xStation5
