Čína splnila záväzok nákupu 12 miliónov ton americkej sóje – ďalší vývoj je však neistý

- Čína splnila záväzok nákupu 12 miliónov ton sóje z USA, pričom hlavné objemy dorazia v 1. štvrťroku 2026.
- Nákupy realizovala najmä štátna spoločnosť Sinograin na doplnenie strategických rezerv.
- Nejde však o trvalý posun v stratégii – Čína naďalej diverzifikuje dodávateľov, predovšetkým smerom k Brazílii.
- Pre amerických farmárov zostáva situácia neistá – hrozí prebytok úrody bez zabezpečeného odbytu a nízke ceny.
Čína počas posledných troch mesiacov nakúpila približne 12 miliónov ton americkej sóje, čím splnila kľúčový obchodný záväzok vyplývajúci z dohody s americkou administratívou. Tento krok prichádza po mesiacoch vyčkávania a minimálnej aktivity na trhu, keď čínski importéri v dôsledku ciel a geopolitického napätia takmer úplne pozastavili nákupy z USA.
Informáciu potvrdil americký minister financií Scott Bessent, ktorý uviedol, že čínsky vicepremiér He Lifeng oficiálne potvrdil splnenie nákupu. Podľa dostupných údajov budú hlavné objemy odoslané počas prvého štvrťroka 2026 a značná časť zásielok bude smerovať do čínskych štátnych rezerv, ktoré spravuje štátna spoločnosť Sinograin.
Politický úspech, nie zmena trendu
Hoci splnenie 12-miliónového cieľa môže posilniť dôveru obchodníkov a vývozcov v ďalšie čínske záväzky (napríklad cieľ 25 miliónov ton ročne do roku 2028), nejde o štrukturálnu zmenu v nákupnom správaní Číny. Krajina sa od začiatku obchodnej vojny s USA snaží diverzifikovať dodávateľské reťazce, posilniť potravinovú bezpečnosť a znížiť závislosť od amerických plodín.
Napriek splnenému záväzku zostávajú celkové známe exportné záväzky Číny hlboko pod priemerom – podľa posledných údajov USDA sú takmer o 40 % nižšie ako minulý rok. Čína zároveň presúva časť budúcich nákupov na brazílsky trh, kde sa očakáva ďalšia silná úroda a výhodnejšie ceny. Prvé nové kontrakty na sóju z Brazílie sú už dohodnuté na august 2026.
Riziko pre amerických farmárov
Nadchádzajúce mesiace môžu byť pre amerických farmárov veľmi náročné. Bez stabilného a pokračujúceho záujmu zo strany Číny hrozí, že zostanú so zásobami, ktoré bude ťažké predať – pri nízkych výkupných cenách a vysokých vstupných nákladoch. Napriek tomu, že administratíva Donalda Trumpa schválila záchranný balík vo výške 12 miliárd USD, farmári jednoznačne uprednostňujú obnovenie exportných trhov pred jednorazovou finančnou podporou.
Ako upozorňuje Ryan Loy z Univerzity v Arkansase, v momente, keď Brazília naplno vstúpi na trh, bude ponúkať sóju lacnejšie vďaka vyššej ponuke. Otázkou teda zostáva, či bude Čína ochotná pokračovať v nákupoch z USA aj po splnení záväzku, alebo sa americké plodiny opäť ocitnú na vedľajšej koľaji.
Graf SOYBEAN (H1)
Cena sójových bôbov sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 1062,67 USD, teda tesne pod kľúčovou Fibonacciho hladinou 78,6 % (1063,49 USD), ktorá predstavuje významný technický odpor. Trh predtým korigoval hlboký pokles zo začiatku januára, keď cena klesla z oblasti 1070 USD až na 1037,55 USD. Súčasný rast bol sprevádzaný prerazením klesajúcej trendovej línie a zároveň prerazením nad EMA 50 (1055,73 USD) a SMA 100 (1049,87 USD), čo predstavuje silný signál obratu trendu. Indikátory taktiež potvrdzujú rastúce momentum – CCI dosahuje hodnotu 155,7, teda sa nachádza hlboko v prekúpenej zóne, zatiaľ čo Momentum sa drží nad hladinou 100, čo poukazuje na pokračujúcu býčiu silu. Z technického hľadiska bude rozhodujúce, či sa cene podarí prekonať hladinu 78,6 % retracementu a uzavrieť nad 1063,49 USD. Ak áno, otvorí sa priestor na ďalší rast smerom k 1070,56 USD (100 % Fibonacciho úroveň). V opačnom prípade môže dôjsť k miernej korekcii späť k úrovniam 1057,95 USD (61,8 %) alebo 1054 USD (50 % retracement), ktoré v súčasnosti slúžia ako úrovne podpory.
Zdroj: xStation5
