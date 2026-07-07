Čínsky DeepSeek chystá vlastný AI čip, Nvidia klesá o 2 % 📉

Čínsky startup DeepSeek podľa správy agentúry Reuters pracuje na vývoji vlastného čipu pre umelú inteligenciu. Cieľom má byť posilnenie výpočtovej infraštruktúry firmy a zníženie závislosti od externých dodávateľov pokročilého hardvéru. Správa prichádza v čase, keď sa globálne preteky v AI čoraz viac presúvajú od samotných modelov aj k čipom, dátovým centrám a celému výpočtovému ekosystému.
Podľa dostupných informácií má byť nový čip určený najmä pre inference, teda fázu, keď už vytrénovaný AI model odpovedá na otázky používateľov. Nejde teda primárne o čip pre samotné trénovanie nových modelov, ktoré je extrémne náročné na výpočtový výkon. Napriek tomu môže ísť o strategicky veľmi dôležitý krok, pretože inference tvoria veľkú časť reálnej prevádzky AI služieb a pri masovom používaní môžu znamenať obrovské náklady.
Reakcia trhu bola rýchla. Akcie spoločnosti Nvidia v predobchodnej fáze klesli o 2,2 %, pretože investori podobné správy vnímajú ako potenciálne riziko pre dlhodobú dominanciu firmy v oblasti AI hardvéru. Nvidia zostáva kľúčovým dodávateľom čipov pre trénovanie aj prevádzku AI modelov, ale rastúci počet technologických firiem sa snaží vyvíjať vlastné riešenia na mieru.
DeepSeek nie je v tomto smere výnimkou. Vlastné čipy vyvíja alebo používa čoraz viac veľkých hráčov v oblasti umelej inteligencie. OpenAI nedávno predstavila svoj prvý vlastný čip v spolupráci s Broadcomom, Amazon rokuje o predaji vlastných čipov pre dátové centrá iným firmám a Alphabet zaznamenáva silný dopyt po svojich TPU čipoch. Trend je teda jasný: najväčšie AI firmy chcú mať väčšiu kontrolu nad hardvérom, ktorý poháňa ich modely.
Pre DeepSeek má vlastný čip ešte hlbší význam. Firma sa stala symbolom čínskej snahy konkurovať americkým technologickým gigantom aj napriek exportným obmedzeniam na pokročilé polovodiče. Jej model v minulosti zaujal tým, že bol podľa firmy vyvinutý s relatívne nízkymi nákladmi a menším množstvom čipov, než sa pri špičkových AI systémoch bežne očakávalo. To ukázalo, že čínske spoločnosti môžu byť konkurencieschopné aj v prostredí obmedzeného prístupu k najmodernejším americkým technológiám.
Vývoj vlastného čipu by mohol DeepSeeku pomôcť optimalizovať náklady a výkon presne pre jeho vlastné modely. Ak sa firme podarí navrhnúť čip efektívny pre inference, môže znížiť prevádzkové náklady AI služieb a zároveň zvýšiť schopnosť škálovať svoje produkty. To je dôležité najmä v čase, keď sa konkurencia v AI nezameriava iba na kvalitu modelov, ale aj na to, kto dokáže ich prevádzku udržať ekonomicky efektívnu.
Z pohľadu trhu ide aj o ďalší signál, že dopyt po AI čipoch sa môže postupne meniť. Nvidia zostáva dominantným hráčom, ale veľkí zákazníci sa snažia diverzifikovať a časť výpočtovej záťaže presunúť na vlastné čipy. To nemusí okamžite znamenať oslabenie Nvidie, pretože dopyt po jej najvýkonnejších akcelerátoroch zostáva vysoký. Dlhodobo však môže rast vlastných AI čipov tlačiť na marže a vyjednávaciu silu dodávateľov.
Pre Čínu je tento vývoj strategicky dôležitý aj geopoliticky. Vlastné AI čipy môžu pomôcť znížiť dopad amerických exportných obmedzení a posilniť domácu technologickú sebestačnosť. Ak sa DeepSeeku podarí čip úspešne uviesť do praxe, môže to povzbudiť ďalšie čínske AI firmy k podobným krokom.
Z investorského pohľadu správa potvrdzuje, že AI boom vstupuje do ďalšej fázy. Už nejde len o to, kto má najlepší model, ale aj o to, kto má prístup k najefektívnejším čipom. Firmy, ktoré dokážu prepojiť softvér, hardvér a dátové centrá, môžu získať výraznú konkurenčnú výhodu. Súčasne však platí, že vývoj vlastných polovodičov je nákladný, technicky zložitý a úspech nie je zaručený.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Meškania v Nvidii: Je projekt Kyber v ohrození?
OpenAI ponúka Trumpovej administratíve časť akcií. Prichádza nová éra štátneho vplyvu v AI? ⚠️
AMS OSRAM: Bude to ďalší Micron?
⬆️US100 na konci 2. štvrťroka rastie o 1,6 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.