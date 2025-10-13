Čínsky export rastie najrýchlejšie od začiatku obchodnej vojny s USA 🔎

- Vývoz vzácnych zemín z Číny v septembri medzimesačne klesol o 31 % a dosiahol najnižšiu úroveň od februára, čo súvisí so sprísnením vývozných kontrol.
- Čínsky export medziročne vzrástol o 8,3 % (najviac za posledných šesť mesiacov) a import sa zvýšil o 7,4 % medziročne (najvyšší rast za 17 mesiacov).
- Rekordné mesačné dovozy železnej rudy a sóje poukazujú na odolný dopyt.
- Obchodný prebytok dosiahol 90,5 miliardy USD, čo bolo mierne pod očakávaniami v dôsledku silného rastu importu.
Dnes ráno sme dostali obchodné dáta Číny za september, ktoré prekonali očakávania. Export vzrástol medziročne o 8,3 % na 328,6 miliardy USD (najvyššia úroveň za šesť mesiacov), zatiaľ čo import sa zvýšil o 7,4 % medziročne (najvyšší za 17 mesiacov). Obchodný prebytok sa rozšíril na 90,45 miliardy USD.
Zloženie exportu je pre investorov kľúčové. Vývoz do USA medziročne klesol o 27 %, no tento pokles bol viac než kompenzovaný dvojciferným rastom vývozu do EÚ (~14 %), krajín ASEAN (~15–16 %), Afriky (~56 %) a ďalších trhov mimo USA (celkovo +14,8 %). Táto diverzifikácia pomáha Číne udržiavať tempo rastu HDP blízko 5 %, a to aj napriek predchádzajúcemu zvýšeniu ciel.
Export do USA výrazne klesol od začiatku obchodnej vojny v apríli, no iné regióny tento výpadok nahradili. Dovoz z USA do Číny však zostal relatívne stabilný.
Za posledný týždeň výrazne vzrástlo politické riziko. Peking rozšíril vývozné obmedzenia na vzácne zeminy a magnety, kde má takmer monopolné postavenie. Tento krok vyvolal silnú nespokojnosť zo strany americkej administratívy. Trump pohrozil obnovením 100 % ciel a zavedením ďalších obmedzení na vývoz softvéru. V reakcii na to čínske futures ku koncu piatkovej seansy oslabili takmer o 6 %. Investori sa začali obávať ďalšej eskalácie a nových narušení dodávateľských reťazcov v sektoroch ako automobilový priemysel, elektromobily, batérie, letectvo či obnoviteľné zdroje energie.
Počas víkendu nasledovala mierna deeskalácia po príspevku Donalda Trumpa, ktorý uistil, že USA a Čína dosiahnu dohodu, a zdôraznil, že obchodná vojna neprospieva ani jednej strane. Trhy stále dúfajú v možnosť stretnutia Xi–Trump na summite APEC koncom tohto mesiaca, hoci rozsah možných výsledkov sa rozšíril. Krátkodobo dopad napätia zmierňujú rastúci export na trhy mimo USA, predzásobenie komoditami (oceľ, uhlie, sója z Južnej Ameriky) a presmerovanie obchodu cez centrá ako Vietnam – no trojnásobné americké clá by predstavovali výrazný dezinflačný šok pre čínsky exportný sektor a ranu pre globálne rizikové trhy.
Čínske indexy dnes prudko rastú, približne o 3,50–4,00 %. Index CHN.cash posilňuje o 3,75 % na 9 175 bodov. Napriek zlepšenej trhovej nálade zostávajú indexy viac než 2,25 % pod úrovňou piatkového otvorenia.
