Čipový gigant čelí hrozbe štrajku 🚨

- Samsung čelí hrozbe 18-dňového štrajku, ktorý sa má začať 21. mája.
- Odbory požadujú väčšiu transparentnosť a reformu bonusového systému.
- Polovodiče tvorili v apríli 37 % juhokórejského exportu, čo zvyšuje význam celého sporu.
- JPMorgan odhaduje možný dopad na prevádzkový zisk Samsungu až na 21 až 31 biliónov wonov.
Samsung Electronics vyzval svoj juhokórejský odborový zväz na obnovenie mzdových rokovaní po tom, čo sprostredkované rokovania za účasti vládnych inštitúcií stroskotali. Spoločnosť zaslala odborom list s návrhom na pokračovanie rozhovorov, zatiaľ čo juhokórejská pracovná komisia zároveň vyzvala obe strany na ďalšie kolo rokovaní. Cieľom je zabrániť plánovanému 18-dňovému štrajku, ktorý by sa mal začať 21. mája, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu.
Jadrom sporu nie sú iba samotné mzdy, ale predovšetkým systém bonusov. Odbory tvrdia, že medzi odmeňovaním zamestnancov Samsungu a konkurenčnej spoločnosti SK Hynix existuje výrazný rozdiel, najmä v čase, keď čipový sektor ťaží z rastúceho dopytu po pamäťových čipoch a infraštruktúre pre umelú inteligenciu. Zástupcovia odborov preto požadujú väčšiu transparentnosť a inštitucionálne zmeny v bonusovom systéme, nie iba jednorazové úpravy platov.
Samsung uviedol, že aj napriek ukončeniu procesu sprostredkovaného vládou chce pokračovať v dialógu a usilovať sa o hladké vyriešenie mzdových rokovaní na rok 2026. Postoj odborov je však zatiaľ tvrdý. Ich zástupcovia naznačujú, že bez jasného zakotvenia pravidiel a väčšej otvorenosti v odmeňovaní nevidia dôvod v rozhovoroch pokračovať. To zvyšuje riziko, že sa konflikt presunie z rokovacích miestností priamo do výroby.
Význam sporu presahuje samotný Samsung. Juhokórejský minister financií Koo Yun-cheol varoval, že štrajku je nutné zabrániť za každú cenu, pretože by predstavoval významné riziko pre hospodársky rast, export aj finančné trhy. Kórejská ekonomika je čoraz viac závislá od polovodičov, ktoré v apríli tvorili 37 % celkového exportu krajiny, zatiaľ čo o rok skôr to bolo iba 20 %. Akékoľvek narušenie výroby u najväčšieho technologického hráča v krajine by tak mohlo mať širšie makroekonomické dopady.
Obavy investorov posilňuje aj odhad JPMorgan, podľa ktorého by dopad prípadného štrajku mohol byť vyšší, než sa pôvodne čakalo. Banka upozornila, že širšia účasť zamestnancov môže výrazne zvýšiť produkčné riziká. Podľa jej odhadu by dopad na prevádzkový zisk Samsungu mohol dosiahnuť 21 až 31 biliónov wonov, teda približne 14,1 až 20,8 miliardy USD, zatiaľ čo stratené predajné príležitosti by mohli predstavovať asi 4,5 bilióna wonov.
Situáciu ďalej komplikuje informácia, že Samsung mal začať znižovať výrobu čipov ešte pred možným štrajkom. Ak sa tieto opatrenia potvrdia, môže to znamenať, že firma už preventívne pripravuje prevádzku na riziko výpadku pracovnej sily. Pre trh s pamäťovými čipmi a polovodičmi všeobecne by dlhšie narušenie výroby mohlo priniesť tlak na dodávky, cenovú volatilitu a zvýšenú nervozitu medzi odberateľmi.
Z investičného pohľadu sa Samsung nachádza v citlivom období. Na jednej strane ťaží z obnovy čipového cyklu, rastúceho dopytu po AI infraštruktúre a silného exportného prostredia. Na druhej strane však čelí rastúcim nárokom zamestnancov, ktorí chcú väčší podiel na ziskoch generovaných polovodičovým boomom. Výsledok rokovaní tak môže byť dôležitý nielen pre krátkodobý vývoj akcií Samsungu, ale aj pre náladu v celom juhokórejskom technologickom sektore.
