Trump a Si rokujú, Peking tlačí na Washington cez americké hovädzie 🐂

- Čína najskôr obnovila a potom opäť zastavila licencie pre viac než 400 amerických hovädzích závodov.
- Dotknuté zariadenia predstavovali približne 65 % predtým registrovaných amerických exportérov.
- Americký vývoz hovädzieho do Číny klesol z vrcholu 1,7 miliardy USD na približne 500 miliónov USD.
- Peking môže túto otázku využívať ako silnú vyjednávaciu kartu v obchodných rokovaniach s Washingtonom.
- Čína najskôr obnovila a potom opäť zastavila licencie pre viac než 400 amerických hovädzích závodov.
- Dotknuté zariadenia predstavovali približne 65 % predtým registrovaných amerických exportérov.
- Americký vývoz hovädzieho do Číny klesol z vrcholu 1,7 miliardy USD na približne 500 miliónov USD.
- Peking môže túto otázku využívať ako silnú vyjednávaciu kartu v obchodných rokovaniach s Washingtonom.
Čínske colné úrady vo štvrtok najskôr obnovili vývozné licencie pre stovky amerických závodov spracúvajúcich hovädzie mäso, aby ich následne v priebehu niekoľkých hodín opäť označili za neplatné. Tento nečakaný obrat prišiel v čase summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu, kde sa otázka poľnohospodárskeho obchodu stala jednou z citlivých tém vzájomných rokovaní.
Viac než 400 amerických závodov v poslednom roku prišlo o možnosť vyvážať hovädzie mäso do Číny po tom, čo im vypršala registrácia udelená v období medzi marcom 2020 a aprílom 2021. Tieto závody predstavovali približne 65 % predtým registrovaných amerických zariadení, čo z celej záležitosti robí významný problém pre americký mäsový priemysel. Ak by boli licencie skutočne obnovené, išlo by o dôležité víťazstvo pre amerických producentov hovädzieho, ktorí v posledných rokoch čelia poklesu exportu na čínsky trh.
Zmätok okolo registrácií však ukazuje, že Peking môže túto oblasť využívať ako nástroj vyjednávacieho tlaku. Stav niektorých závodov sa na webe čínskych colných úradov najskôr zmenil na „platný“, neskôr sa však opäť vrátil na „vypršaný“. Čínska strana zmenu okamžite nevysvetlila a zástupcovia tamojších spoločností z odvetvia hovädzieho mäsa sa k situácii odmietali verejne vyjadrovať, čo len podčiarkuje citlivosť celej témy.
Podľa analytikov môže ísť o premyslený signál smerom k Washingtonu. Americké hovädzie je pre Čínu vhodnou vyjednávacou kartou, pretože dokáže vyslať výrazný politický odkaz bez toho, aby Peking podstupoval zásadné domáce riziko. Čína má možnosť odoberať hovädzie mäso aj z iných krajín, zatiaľ čo pre Spojené štáty predstavuje čínsky trh dôležitý exportný priestor, ktorého strata citeľne dopadá na producentov aj veľkých spracovateľov.
Do celej situácie vstupujú aj veľké americké potravinárske spoločnosti. Medzi firmami, ktorých závody sa objavili medzi obnovenými registráciami, boli napríklad Cargill a Tyson Foods. Prítomnosť šéfa Cargillu Briana Sikesa v delegácii sprevádzajúcej Donalda Trumpa ukazuje, že americký biznis prikladá tejto otázke veľkú dôležitosť. Obnovenie licencií by mohlo pomôcť zlepšiť exportný výhľad odvetvia, ktoré bolo v posledných rokoch jednou z obetí obchodného napätia medzi USA a Čínou.
Zdroj: xStation5
Americký export hovädzieho do Číny výrazne oslabil. Z vrcholu okolo 1,7 miliardy USD v roku 2022 klesol v minulom roku približne na 500 miliónov USD. To ukazuje, ako dramaticky sa zmenili obchodné podmienky a aký citeľný dopad môže mať regulatorná neistota na konkrétne odvetvie. Pre amerických farmárov a spracovateľov mäsa tak nejde iba o technickú otázku licencií, ale o kľúčový problém prístupu na jeden z najväčších spotrebiteľských trhov sveta.
Z investičného pohľadu situácia naznačuje, že obchodné vzťahy medzi USA a Čínou zostávajú vysoko nepredvídateľné. Akékoľvek zlepšenie prístupu amerického hovädzieho na čínsky trh by mohlo podporiť sentiment okolo veľkých producentov a spracovateľov mäsa. Naopak pokračujúca neistota by mohla ďalej brzdiť exportné oživenie a zvyšovať tlak na spoločnosti závislé od medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi komoditami.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Ekonomický kalendár: Pozornosť sa sústreďuje na amerického spotrebiteľa 🇺🇸 (14.05.2026)
Denné zhrnutie: Horúca inflácia a čakanie na správy z Pekingu
Trump–Si: Kto zastupuje biznis a ako reagujú trhy?
Trump pristál v Číne 🌏
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.