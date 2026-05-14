Honda pre elektromobily vykázala historickú stratu 📉

- Honda vykázala prvú ročnú stratu za takmer 70 rokov pre náklady na reštrukturalizáciu EV biznisu.
- Automobilka ruší cieľ, aby elektromobily tvorili 20 % predajov v roku 2030, aj plán plného prechodu na EV a palivové články do roku 2040.
- Spoločnosť pozastavila kanadský EV projekt za 11 miliárd USD.
- Motocyklová divízia zostáva hlavnou oporou a má cieliť na rekordné predaje 22,8 milióna kusov.
- Honda vykázala prvú ročnú stratu za takmer 70 rokov pre náklady na reštrukturalizáciu EV biznisu.
- Automobilka ruší cieľ, aby elektromobily tvorili 20 % predajov v roku 2030, aj plán plného prechodu na EV a palivové články do roku 2040.
- Spoločnosť pozastavila kanadský EV projekt za 11 miliárd USD.
- Motocyklová divízia zostáva hlavnou oporou a má cieliť na rekordné predaje 22,8 milióna kusov.
Japonská automobilka Honda Motor oznámila prvú ročnú stratu za takmer 70 rokov od svojho vstupu na burzu v roku 1957. Hlavným dôvodom boli masívne náklady spojené s reštrukturalizáciou elektromobilovej divízie, ktoré presiahli 9 miliárd USD. Výsledok ukazuje, aký náročný môže byť prechod k elektromobilite pre tradičné automobilky, ak sa vysoké investície stretnú so slabším než očakávaným dopytom.
Spoločnosť zároveň zásadne prehodnotila svoje dlhodobé ciele v oblasti elektromobility. Generálny riaditeľ Toshihiro Mibe oznámil, že Honda ruší plán, podľa ktorého mali elektromobily tvoriť 20 % nových predajov v roku 2030. Firma zároveň opúšťa skorší cieľ plného prechodu na elektromobily alebo vozidlá s palivovými článkami do roku 2040. Tento krok potvrdzuje, že automobilka už nechce pokračovať v agresívnej EV stratégii za každú cenu.
Ďalším výrazným signálom je pozastavenie kanadského EV projektu za 11 miliárd USD, ktorý mal zahŕňať výrobu elektromobilov a batérií. Išlo by o najväčšiu investíciu Hondy v Kanade, ale spoločnosť ju teraz odkladá na neurčito. Tento krok naznačuje opatrnejší prístup k navyšovaniu výrobných kapacít v čase, keď sa globálny trh s elektromobilmi vyvíja nerovnomerne a spotrebitelia v niektorých regiónoch dávajú prednosť hybridom alebo vozidlám so spaľovacími motormi.
Finančný dopad bol pre Hondu mimoriadne silný. Prevádzková strata za rok končiaci sa v marci dosiahla 414,3 miliardy jenov, zatiaľ čo analytici očakávali stratu okolo 315,6 miliardy jenov. O rok skôr pritom spoločnosť vykázala prevádzkový zisk 1,2 bilióna jenov. Celkové straty spojené s elektromobilmi dosiahli za daný fiškálny rok 1,45 bilióna jenov a firma očakáva ďalšie náklady vo výške 500 miliárd jenov v novom roku.
Napriek tomu akcie Hondy po zverejnení výsledkov posilnili. Investorov upokojilo, že firma neznížila dividendu a zároveň prisľúbila minimálne 800 miliárd jenov na návrat kapitálu akcionárom počas troch rokov. Ročná dividenda má zostať na úrovni 70 jenov na akciu. Tento krok ukazuje, že Honda sa snaží udržať dôveru trhu aj v období, keď jej automobilová divízia čelí výrazným problémom.
Kľúčovou oporou spoločnosti zostáva motocyklový biznis. Honda uviedla, že jej divízia motocyklov dosiahla rekordný objem predajov aj prevádzkový zisk, a to najmä vďaka silnému dopytu v Indii a Brazílii. Firma plánuje rozširovať výrobné kapacity v Indii a cieli na rekordné predaje 22,8 milióna motocyklov. Práve táto časť podnikania pomáha kompenzovať slabšie výsledky automobilovej divízie a náklady spojené s elektromobilmi.
Výhľad však zostáva opatrný. Honda očakáva návrat k zisku, konkrétne na úrovni 500 miliárd jenov, a to vďaka znižovaniu nákladov a pokračujúcej sile motocyklového segmentu. Zároveň však upozorňuje na tlak zo strany rastúcich cien materiálov vrátane dopadov konfliktu na Blízkom východe, ktorý by mohol znížiť prevádzkový zisk v aktuálnom fiškálnom roku o 313 miliárd jenov.
Z investičného pohľadu je výsledok Hondy varovaním, že prechod k elektromobilite nebude pre tradičné automobilky lineárny ani lacný. Firma síce zostáva silná vďaka motocyklom a návratom kapitálu akcionárom, ale jej automobilová stratégia bude musieť byť výrazne efektívnejšia. Kľúčové bude, či sa Honde podarí obmedziť straty v EV segmente, zlepšiť konkurencieschopnosť v Číne a zároveň udržať ziskovosť hlavných častí podnikania.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Čipový gigant čelí hrozbe štrajku 🚨
Koniec windfall dane pomáha rastu čistej ziskovosti ČEZ 💰
Trump a Si rokujú, Peking tlačí na Washington cez americké hovädzie 🐂
Foxconn ťaží z AI horúčky 🚀🤖
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.