Foxconn ťaží z AI horúčky 🚀🤖

- Foxconn vykázal čistý zisk 49,9 miliardy TWD, čím prekonal očakávania analytikov.
- Hlavným ťahúňom výsledkov zostáva silný dopyt po AI serveroch, využívaných okrem iného v ekosystéme Nvidie.
- Firma postupne znižuje závislosť od výroby zariadení pre Apple a posilňuje svoju úlohu v oblasti AI hardvéru.
- Kľúčovým rizikom zostávajú vyššie náklady, geopolitické napätie a prípadné spomalenie investícií do dátových centier.
Taiwanská spoločnosť Hon Hai Precision Industry, známejšia ako Foxconn, oznámila za prvý štvrťrok silnejší než očakávaný rast zisku. Čistý zisk za obdobie končiace sa v marci dosiahol 49,9 miliardy TWD, teda približne 1,6 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali výsledok okolo 48,4 miliardy TWD. Firma tak potvrdila, že dopyt po infraštruktúre pre umelú inteligenciu zostáva veľmi silný a naďalej podporuje hospodárenie kľúčových dodávateľov v technologickom reťazci.
Hlavným motorom rastu sú predovšetkým AI servery, ktoré Foxconn vyrába okrem iného pre systémy využívajúce akcelerátory spoločnosti Nvidia. Práve táto oblasť sa v posledných štvrťrokoch stala jedným z najdôležitejších zdrojov rastu, keďže veľké technologické firmy pokračujú v masívnych investíciách do dátových centier a výpočtovej infraštruktúry. Foxconn tak už nie je vnímaný iba ako hlavný montážny partner Applu, ale čoraz viac aj ako významný hráč v oblasti AI hardvéru.
Rast zisku je dôležitý aj preto, že firma zároveň čelí tlaku vyšších nákladov a neistote v dodávateľských reťazcoch. Spoločnosť už skôr upozornila na zvýšené riziká spojené s napätím na Blízkom východe, ktoré môže ovplyvňovať logistiku a dostupnosť komponentov. Okrem toho sa do nákladov niektorých technologických výrobcov premietajú aj vyššie ceny pamäťových čipov, čo môže znižovať marže v celom odvetví. Foxconnu sa však zatiaľ darí tieto tlaky kompenzovať práve silným dopytom po serverových riešeniach pre umelú inteligenciu.
Významným faktorom zostáva aj vzťah Foxconnu k Applu. Spoločnosť naďalej generuje značnú časť tržieb z montáže iPhonov a MacBookov, čo jej poskytuje stabilnú základňu mimo segmentu AI. Zároveň však práve rastúca serverová divízia znižuje závislosť firmy od spotrebnej elektroniky, ktorej dopyt býva cyklickejší a citlivejší na náladu domácností. Foxconn navyše rozširuje výrobu AI serverov okrem iného v Mexiku a Texase, aby lepšie obslúžil dopyt spojený s Nvidiou.
Z pohľadu investorov je výsledok Foxconnu ďalším signálom, že AI investičný cyklus zatiaľ nestráca silu. Veľkí technologickí hráči ako Alphabet, Amazon, Meta alebo Microsoft naďalej zvyšujú kapitálové výdavky na infraštruktúru, čo podporuje celý dodávateľský reťazec od výrobcov čipov cez montážnych partnerov až po prevádzkovateľov dátových centier. Pre Foxconn to znamená príležitosť rozšíriť svoje postavenie z tradičného výrobcu spotrebnej elektroniky na strategického dodávateľa AI infraštruktúry.
Rizikom však zostáva, že očakávania trhu sú v oblasti umelej inteligencie veľmi vysoké. Ak by došlo k spomaleniu investícií do dátových centier, poklesu objednávok od veľkých technologických firiem alebo tlaku na marže pre drahšie komponenty, mohlo by to rýchlo zmeniť investorskú náladu. Súčasné výsledky však ukazujú, že dopyt po AI serveroch je stále dostatočne silný na to, aby podporoval rast zisku aj v náročnejšom nákladovom prostredí.
Graf HHPD.UK (D1)
Cena akcií HHPD sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 15,86 GBP. Po predchádzajúcej konsolidácii a marcovom prepade sa titul dokázal odraziť od nižších úrovní a počas posledných týždňov prudko posilnil. Rast bol natoľko výrazný, že cena prekonala EMA 50 na úrovni 14,07 GBP aj SMA 100 na úrovni 13,93 GBP, čo potvrdzuje obnovenú prevahu kupujúcich a pozitívnu zmenu trendu.
Z technického hľadiska je dôležité, že cena po silnom prerazení nad oblasť okolo 14,20–14,50 GBP vystúpila až k rezistenčnej zóne v blízkosti 16,00 GBP, kde teraz dochádza k miernemu vyberaniu ziskov. Táto oblasť je zároveň blízko predchádzajúcich maxím, a preto môže krátkodobo pôsobiť ako významná prekážka pre ďalší rast. Ak by sa akciám podarilo túto hranicu presvedčivo prekonať, mohol by sa otvoriť priestor na návrat smerom k vyšším úrovniam v okolí 16,50 GBP.
Zdroj: xStation5
