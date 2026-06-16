Čo znamená zvýšenie sadzieb Bank of Japan pre jen?

Bank of Japan dnes zvýšila úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za 31 rokov. Zvýšenie o 25 bázických bodov znamená, že referenčná sadzba vzrástla na 1 %. Rozhodnutie bolo široko očakávané, a investori sa preto sústredili na informácie týkajúce sa kvantitatívneho sprísňovania a na tlačovú konferenciu po zasadnutí. Pre hospitalizáciu guvernéra Uedu dnes vystúpil viceguvernér Uchida, známy svojím priamym štýlom komunikácie.
Obrázok 1: Úrokové sadzby a výnosy dlhopisov v Japonsku (1994 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 16.06.2026
Uchida zdôraznil inflačné riziká a priamo uviedol, že pre zvýšené inflačné očakávania existuje riziko, že jadrový ukazovateľ opäť prekročí cieľ banky. Oznámil tiež, že banka bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb. To však nestačilo investorom, ktorí hľadali jasné signály naznačujúce ďalšie zvýšenie sadzieb už v 3. štvrťroku.
Dôležité je aj to, že rozhodnutie nebolo jednomyseľné. Stojí však za zmienku, že jediný člen, ktorý hlasoval proti zvýšeniu sadzieb – Toichiro Asada – bol do výboru vymenovaný premiérkou Takaichi, ktorá je hlasitou zástankyňou uvoľnenejšej menovej politiky.
Získali sme aj informácie o zastavení znižovania nákupov domácich štátnych dlhopisov na úrovni 2 biliónov JPY mesačne, teda približne 12,5 miliardy USD. K tomu však dôjde s oneskorením – koniec programu je naplánovaný na apríl 2027. To predstavuje holubičiu protiváhu k ostatným krokom banky.
Celý balíček ponúknutý BoJ možno považovať za relatívne vyvážený, hoci pravdepodobne nedostatočný na to, aby zabránil ďalšiemu oslabovaniu jenu. Kurz USDJPY opäť rastie a približuje sa k maximu z júla 2024 na úrovni 161,95. Ak sa mu podarí túto hranicu preraziť, dostane sa na úrovne nevídané viac než 40 rokov. Možno očakávať, že sa tomu BoJ pokúsi brániť, hoci jej predchádzajúce intervenčné pokusy neboli príliš úspešné.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
US OPEN: SpaceX vytláča Amazon z prvej päťky. Wall Street čaká na debut Warsha
Nasdaq blízko rekordného maxima 🔼 Tvorí sa dvojitý vrchol?
EÚ ustúpila tlaku USA, obchodná vojna sa zatiaľ odkladá 🤝
Ropa klesá o 3 % 📉 Spadne cena pod 80 USD?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.