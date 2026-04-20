Coinbase spúšťa v Británii kryptom kryté pôžičky a rozširuje produkt Borrow mimo USA

Coinbase spustila v Británii kryptom kryté pôžičky v USDC, čo je prvé medzinárodné rozšírenie produktu Borrow po jeho zavedení v USA v januári 2025. Oprávnení používatelia v Spojenom kráľovstve si teraz môžu požičať proti BTC, ETH a cbETH, pričom Coinbase uvádza, že celý proces trvá menej než minútu a je poháňaný protokolom Morpho na sieti Base. Akcie Coinbase boli 20. apríla takmer bez zmeny a uzavreli na 206,42 USD.
Čo britské spustenie zahŕňa
Podľa Coinbase môžu britskí používatelia otvoriť funkciu Borrow v aplikácii Coinbase, vložiť oprávnené kryptomeny ako kolaterál a dostať USDC v priebehu niekoľkých sekúnd. Spoločnosť uviedla, že pôžičky kryté bitcoinom môžu dosiahnuť až 5 miliónov USDC, zatiaľ čo jej britská pomoc uvádza limity do 5 miliónov GBP pre BTC a 1 milión GBP pre ETH.
Coinbase zároveň uviedla, že pôžičky majú variabilné úrokové sadzby určené trhovými podmienkami na Morpho, nemajú pevný splátkový kalendár a obsahujú likvidačné hranice naviazané na hodnotu kolaterálu. Dokumentácia v centre pomoci dopĺňa, že produkt nevyžaduje kontrolu bonity a používatelia môžu pôžičku kedykoľvek splatiť čiastočne alebo v plnej výške.
Prečo je to pre Coinbase dôležité
Tento krok rozširuje ponuku retailových produktov Coinbase na jednom z jej najväčších medzinárodných trhov. Firma uviedla, že britské spustenie nadväzuje na registráciu FCA VASP z februára 2025, spustenie sporiaceho účtu v Spojenom kráľovstve v novembri 2025 a zavedenie DEX tradingu v apríli 2026, keď sa snaží vybudovať to, čo označuje za najlepšiu finančnú aplikáciu v Británii.
Coinbase zároveň poukázala na skorý dopyt v USA, kde podľa firmy celkový objem nových pôžičiek cez Coinbase on Morpho k 14. aprílu presiahol 2,17 miliardy USDC. Trhy teraz budú sledovať, či si britské spustenie získa podobnú trakciu, či Coinbase rozšíri zoznam oprávnených kolaterálových aktív a ako produkt zapadne do vyvíjajúceho sa britského regulačného rámca pre kryptoaktíva.
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
