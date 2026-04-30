Koniec krypto eufórie? Robinhood varuje celý sektor📉

Platforma, ktorá pred rokmi demokratizovala investovanie a naučila milióny mladých ľudí obchodovať, zaznamenala včera jeden z najhorších dní tohto roka. Akcie Robinhood uzavreli na 71,20 USD, čo predstavuje pokles o viac ako 13%. Dôvod bol prekvapivo jednoduchý - krypto prestalo zarábať.
Spoločnosť zverejnila výsledky za prvý kvartál 2026, ktoré sklamali Wall Street napriek tomu, že celkové tržby vzrástli o 15 % na 1,07 miliardy dolárov. Problém nebol v raste, ale v jeho zložení. Kryptomenové tržby prepadli o 47 % na 134 miliónov dolárov, pričom pred rokom generoval tento segment 252 miliónov. Objem krypto obchodov na platforme klesol o 48 % na 24 miliárd dolárov. Trh pritom očakával celkové tržby na úrovni 1,14 miliardy. Robinhood ich nesplnil o zhruba 60 miliónov.
Za poklesom stojí ochladenie krypto trhu začiatkom roka, no odhaľuje aj hlbší štrukturálny problém. Robinhood je stále príliš závislý od špekulatívnych nálad. Keď trhy rastú a investori sa ženú za digitálnymi aktívami, tržby strieľajú hore. Keď sa sentiment ochladí, príjmy klesnú takmer okamžite. Kryptomeny dnes tvoria len 13% celkových príjmov, kým pred rokom to bolo 17%. Tento trend smerom nadol investorov nervuje.
Firma sa snaží kompenzovať výpadok inak. Platforma predikčných trhov Robinhood Predictions zaznamenala v prvom kvartáli rekordných 8,8 miliardy uzavretých kontraktov, čo predstavuje nárast o 780% oproti druhému kvartálu 2025. Segment ostatných tržieb tak vyskočil o 320% na 147 miliónov dolárov. Počet prémiových predplatiteľov Gold vzrástol o 36% na rekordných 4,3 milióna. Sú to silné čísla, no trh sa sústredil na to, čo chýbalo, nie na to, čo rástlo.
GRAF: HOOD.US (H1)
Zdroj: xStation5
Pre investorov sledujúcich fintech sektor ide o signál, ktorý presahuje samotný Robinhood. Podobné výsledky môžu v najbližších týždňoch zasiahnut aj Coinbase a ďalšie platformy závislé od krypto aktivity.
