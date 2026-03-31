CoreWeave rastie po uzavretí GPU-backed úverovej facility za 8,5 mld. USD

- Akcie CoreWeave vzrástli približne o 10,4 % po tom, čo spoločnosť uzavrela GPU-backed odložene čerpanú úverovú facility vo výške 8,5 mld. USD.
- Financovanie je zabezpečené AI infraštruktúrou a súvisiacim zákazníckym kontraktom, pričom počiatočná kapacita čerpania predstavuje asi 7,5 mld. USD a môže vzrásť na 8,5 mld. USD.
- Trh dohodu prijal pozitívne, pretože zmierňuje obavy, ako CoreWeave financuje rýchlu expanziu po výhľade capexu 30 až 35 mld. USD na rok 2026.
- Investori teraz budú sledovať, ako rýchlo firma prostriedky využije, premení ich na aktívnu AI kapacitu a či udrží pod kontrolou marže aj realizačné riziká.
Akcie CoreWeave v utorok 31. marca vzrástli približne o 10,4 % na 76,34 USD po tom, čo spoločnosť zameraná na AI cloudovú infraštruktúru oznámila uzavretie odložene čerpanej úverovej facility vo výške 8,5 mld. USD na rozšírenie svojej platformy. Financovanie je zabezpečené infraštruktúrou pre high-performance computing a súvisiacim zákazníckym kontraktom a CoreWeave uviedla, že ide o prvé investične hodnotené financovanie tohto typu. Pre investorov to predstavuje konkrétnejšiu odpoveď na otázku, ako firma plánuje financovať svoj agresívny rast po tom, čo akcie skôr tento rok zaťažili obavy z capexu. Zdroj: xStation5
Čo nová facility zahŕňa
CoreWeave uviedla, že štruktúra transakcie jej umožní spočiatku čerpať približne 7,5 mld. USD, pričom kapacita môže vzrásť na 8,5 mld. USD vo chvíli, keď podkladové aktíva dátových centier dosiahnu stabilnú prevádzkovú úroveň. Úver je splatný v marci 2032, transakciu spoločne štruktúrovali a viedli Morgan Stanley a MUFG a kotvou financovania bola Blackstone Credit & Insurance. Spoločnosť zároveň uviedla, že transakcia bola výrazne preupsaná.
Vo formulári 8-K CoreWeave uviedla, že facility bola uzavretá primárne na financovanie kapitálových výdavkov potrebných na plnenie zákazníckeho kontraktu vrátane obstarania GPU serverov a súvisiacej infraštruktúry. Firma dodala, že nová facility získala rating A3 od Moody’s a A (low) od DBRS, zatiaľ čo variabilne úročená tranža je ocenená na SOFR plus 2,25 % a fixná tranža približne na 5,9 %.
Prečo trh reagoval pozitívne
Toto financovanie je dôležité, pretože CoreWeave čelila tlaku, aby ukázala, že dokáže financovať rýchlu expanziu bez príliš vysokého rastu nákladov na dlh. Koncom februára spoločnosť uviedla, že v roku 2026 očakáva kapitálové výdavky vo výške 30 až 35 mld. USD oproti 14,9 mld. USD v roku 2025, a práve tento výhľad vyvolal prudký výpredaj pre obavy investorov z marží, zadlženia a realizačného rizika.
Utorková dohoda naznačuje, že CoreWeave v tejto oblasti napreduje správnym smerom. Spoločnosť uviedla, že nový úver zvyšuje celkové záväzne zabezpečené financovanie vo forme vlastného kapitálu a dlhu za posledných 12 mesiacov na približne 28 mld. USD, pričom vedenie označilo facility za ďalší krok k znižovaniu nákladov kapitálu a k podpore už zazmluvneného zákazníckeho dopytu.
Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo CoreWeave začne facility čerpať, ako efektívne tieto výdavky premení na aktívnu AI kapacitu a či sa ďalšie financovanie bude s rastom firmy ďalej zlacňovať. Investori sa zároveň zamerajú na to, či spoločnosť zvládne plniť dodávkové záväzky spojené s backlogom a súčasne udrží tlak na marže pod kontrolou.
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
FedEx sa pri automatizácii opiera viac o partnerstvá než o vlastnú robotiku
Oracle prepúšťa tisíce zamestnancov — AI nahrádza pracovné miesta 🤖
BREAKING: IRGC hrozí útokom na Microsoft, Apple a Alphabet ⚔️
Micron klesá napriek rekordnému dopytu z AI dátových centier, keď akcie zaťažujú obavy z capexu
