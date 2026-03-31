FedEx sa pri automatizácii opiera viac o partnerstvá než o vlastnú robotiku

FedEx sa pri rozširovaní robotiky v skladoch a v last-mile logistike čoraz viac opiera o externých partnerov namiesto toho, aby každý automatizačný nástroj vyvíjal interne. Najviditeľnejším príkladom je jeho viacročná spolupráca so spoločnosťou Berkshire Grey, z ktorej vzišiel robotický vykladač prívesov Scoop, ktorý má vstúpiť do prevádzky neskôr v roku 2026. Vedúci predstavitelia FedEx zároveň uviedli, že partnerstvá považujú v oblasti robotiky za rýchlejšiu cestu, keďže bežne dostupné riešenia často nezodpovedajú zložitosti mixu zásielok a celej siete spoločnosti.
Prečo FedEx volí partnerstvá
FedEx 3. februára oznámil zavedenie autonómneho systému Scoop od Berkshire Grey s tým, že robot bol po viacročnej spolupráci oboch firiem vyvinutý priamo pre vykladanie prívesov. Spoločnosť uviedla, že vykladanie prívesov s premenlivým mixom zásielok patrí dlhodobo k fyzicky najnáročnejším a najmenej predvídateľným činnostiam v balíkových uzloch, pričom prvé systémy Scoop majú byť uvedené do prevádzky neskôr v kalendárnom roku 2026.
FedEx sa pritom nevzdáva vlastného vývoja úplne. Firma stále interne vyvíja technológie ako SenseAware a SenseAware ID na sledovanie zásielok, no jej zástupcovia pre TechCrunch uviedli, že robotika predstavuje výrazne zložitejšiu technickú oblasť a že spolupráca so špecializovanými firmami je pre potreby FedEx rýchlejšia aj praktickejšia.
Stratégia presahuje jeden skladový robot
Model založený na partnerstvách už zasahuje do viacerých častí siete FedEx. V septembri 2024 FedEx oznámil strategickú alianciu a investíciu do spoločnosti Nimble s cieľom rozšíriť svoju fulfillment ponuku v Severnej Amerike a 24. marca 2026 spustil službu FedEx SameDay Local v spolupráci s OneRail, ktorá prepája zákazníkov so sieťou viac než 1 000 doručovacích partnerov pre dvojhodinové alebo celodenné doručovacie okná.
FedEx tiež spolupracuje so spoločnosťou Aurora na trasách s autonómnou kamiónovou dopravou v Texase a TechCrunch uviedol, že firmy už dokončili viac než 3 200 autonómnych prepráv. Zároveň skoršia spolupráca FedEx so spoločnosťou Nuro skončila po tom, ako startup opustil vlastnú doručovaciu prevádzku a prešiel na licencovanie autonómnej technológie.
Trhy teraz budú sledovať, či FedEx dokáže tieto projekty založené na partnerstvách premeniť na škálovateľný rast produktivity naprieč svojou sieťou. Investori budú zároveň hľadať známky toho, že automatizácia zlepší bezpečnosť, rýchlosť doručovania aj marže bez toho, aby firmu nútila k vyšším výdavkom na vlastnú robotiku.
