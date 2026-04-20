Crypto news: medvedí impulz na Bitcoine? 🚨 ETF sa vracajú do BTC

Bitcoin na začiatku nového obchodného týždňa oslabil z takmer 78 000 USD na necelých 75 000 USD, keďže napätie medzi USA a Iránom zosilnelo a Teherán zopakoval, že Hormuzský prieliv zostáva fakticky uzavretý. Zároveň však výrazne zrýchlili prítoky do Bitcoin ETF, pričom minulý týždeň priniesol najsilnejší signál obnovenej inštitucionálnej dopytu od polovice januára. Ak však budú geopolitické riziká ďalej narastať, pri tejto skupine investorov nemožno vylúčiť určitú mieru výberu ziskov.
Podľa dát SoSoValue zaznamenali americké spotové Bitcoin ETF viac než 996 miliónov USD čistých týždenných prítokov, čo predstavuje najlepší výsledok od týždňa končiaceho 16. januára. Dôležité je, že nejde o jednorazový výkyv. Ide už o tretí týždeň po sebe s pozitívnymi tokmi, pričom celkové prítoky za toto obdobie presiahli 1,8 miliardy USD. To znamená jasný obrat oproti slabému prvému štvrťroku, keď trh s krypto ETF čelil výrazným odtokom a poklesu hodnoty aktív. Súčasný obraz je citeľne lepší, hoci zatiaľ stále nedosahuje plný návrat trhovej eufórie. Presnejšie je hovoriť o opatrnom, ale viditeľnom návrate kapitálu.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin ETF opäť naberajú momentum
Rozsah posledných prítokov naznačuje, že inštitúcie opäť zvyšujú svoju expozíciu voči BTC. Týždenné prítoky blížiace sa k 1 miliarde USD nielen predstavujú najsilnejší výsledok od polovice januára, ale zároveň potvrdzujú, že zlepšujúci sa sentiment nie je obmedzený len na jednu obchodnú seansu alebo krátkodobý cenový impulz.
Pri širšom pohľade dosiahli celkové prítoky naprieč piatimi hlavnými kategóriami spotových krypto ETF približne 1,37 miliardy USD, čo predstavuje medzitýždňový nárast o takmer 40 %. To naznačuje, že kapitál sa nevracia len do Bitcoinu, ale aj do širšieho priestoru digitálnych aktív.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
BlackRock zostáva dominantným hráčom, no na sile získavajú aj nové produkty
BlackRock si naďalej drží dominantnú pozíciu. Jeho fond IBIT prilákal počas týždňa prítoky vo výške 906 miliónov USD, čím potvrdil svoje vedúce postavenie v segmente spotových Bitcoin ETF. Zároveň novospustený fond MSBT od Morgan Stanley zaznamenal počas svojho prvého plného obchodného týždňa po debute 8. apríla prítoky vo výške 71 miliónov USD.
Ide o dôležitý posun, pretože ukazuje, že dopyt už nie je sústredený iba do najzavedenejších produktov, ale postupne sa rozširuje aj do novších nástrojov.
Oživenie sa navyše netýka len Bitcoinu. Ethereum ETF zaznamenali najsilnejší týždeň od polovice januára, keď prilákali prítoky vo výške 275,8 milióna USD. Okrem toho sa kapitál začal vracať aj do vybraných produktov naviazaných na altcoiny, čo poukazuje na postupný rast ochoty investorov podstupovať riziko.
- Ethereum ETF: 275,8 mil. USD
- XRP ETF: 55,39 mil. USD
- Solana ETF: 35,17 mil. USD
- Chainlink ETF: 5,30 mil. USD
Za zmienku stojí, že Solana sa otočila po troch po sebe idúcich týždňoch odtokov, zatiaľ čo Chainlink ETF doteraz nezaznamenali ani jeden týždeň čistých odtokov. Ak sa pozrieme na najobľúbenejšie burzovo obchodované fondy, je úplne zrejmé, že záujem o Bitcoin ETF IBIT zostáva stále veľmi silný.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Oživenie po slabom prvom štvrťroku
Súčasné oživenie pôsobí výraznejšie, keď ho zasadíme do kontextu nedávnej slabosti trhu. Po vrchole v polovici januára aktíva v Bitcoin ETF prudko klesli — z približne 128 miliárd USD na 83,4 miliardy USD ku koncu februára, čo znamená pokles takmer o 35 %. Aktíva v Ethereum ETF klesli v rovnakom období ešte výraznejšie a stratili približne 46 %.
Teraz sa však trend začína obracať. Najnovšia vlna prítokov vrátila celkové čisté aktíva v Bitcoin ETF späť nad hranicu 100 miliárd USD, čo je symbolická, ale dôležitá úroveň. Naznačuje to, že trh sa nielen stabilizoval, ale po predchádzajúcich stratách tiež začína znovu budovať rast.
Geopolitika zostáva kľúčovým faktorom
Nedávne oživenie nie je ťahané len technickými alebo čisto trhovými faktormi. Časť obnovenej dopytu pravdepodobne súvisí s očakávaním možného zmiernenia napätia medzi USA a Iránom. Lepší sentiment okolo geopolitických rizík povzbudil časť inštitucionálnych investorov k zvýšeniu dlhej expozície cez Bitcoin ETF.
Situácia však zostáva krehká. Popri náznakoch možného diplomatického posunu sa objavili aj správy o zadržaní iránskeho plavidla zo strany USA a o pokračujúcom napätí okolo Hormuzského prielivu, čo ukazuje na riziko novej eskalácie. Hoci sa sentiment zlepšil, zatiaľ neexistuje jasné potvrdenie, že geopolitické riziko skutočne ustupuje. Samotný Bitcoin navyše od svojich nedávnych lokálnych maxím oslabil takmer o 3 000 USD.
Bitcoin drží pozície, ale opatrnosť zostáva. Príde Fed?
Napriek zmiešaným signálom zostáva cenový vývoj Bitcoinu relatívne stabilný. V jednom z trhových momentov sa BTC krátko dostal nad 77 000 USD, čím podporil širší risk-on sentiment, vrátane rastu akcií. Zároveň sa však ceny v krátkom horizonte držali bližšie k 75 000 USD, čo naznačuje, že trh zatiaľ nie je pripravený naplno prijať trvalejší býčí trend.
To odráža prechodnú fázu: kapitál sa vracia, ale opatrne. Toky sa zlepšujú, investori však zostávajú veľmi citliví na makroekonomický aj geopolitický vývoj.
V strednodobom horizonte nemusí byť kľúčovým faktorom geopolitika, ale menová politika USA. Silnejúci názor na trhu hovorí, že trvalejšie zrýchlenie prítokov do krypto ETF si vyžiada ďalšie znižovanie sadzieb zo strany Fedu. Práve to, viac než samotný geopolitický vývoj, môže napokon rozhodnúť o tom, či sa súčasné oživenie premení na dlhodobejší rastový trend.
Trh zatiaľ ťaží zo zlepšeného sentimentu, ale bez jasného posunu v prostredí úrokových sadzieb môže byť priestor na ďalší rast obmedzený. Pre investorov to znamená, že hoci sú dáta o tokoch čoraz priaznivejšie, základ pre trvalejšiu rally zatiaľ ešte nie je plne vytvorený.
Inštitucionálny dopyt sa vracia, ale selektívne
Súčasný stav trhu s Bitcoinom je zjavne silnejší než na konci prvého štvrťroka. Vidíme už tretí týždeň po sebe pozitívne prítoky do ETF, celkové aktíva sa vracajú nad 100 miliárd USD a zároveň sa obnovuje aktivita aj pri Ethereu a vybraných altcoinoch. Ide o dôležité signály, na ktoré trh čakal.
Zároveň však toto oživenie neprebieha vo vákuu. Investori ďalej čelia geopolitickej neistote, otázkam okolo politiky Fedu a riziku, že lepší sentiment sa môže rýchlo otočiť, ak sa podmienky zhoršia.
Záver je pomerne jasný: inštitúcie opäť zvyšujú expozíciu voči Bitcoinu, no robia to selektívne a opatrne. Najnovšie dáta sú jednoznačne pozitívne, ale práve nasledujúce týždne ukážu, či prítoky do ETF vstúpili do novej, trvalejšej fázy, alebo či ide len o odraz po hlbokej korekcii.
Technický výhľad pre Bitcoin (D1)
Z technického pohľadu vykazuje cenový vývoj Bitcoinu od jesene 2025 výrazné podobnosti medzi predchádzajúcim a súčasným klesajúcim impulzom. Tentoraz sa cene podarilo preraziť nad 38,2 % Fibonacciho retracement, víkend však priniesol obnovený tlak na pokles a BTC sa vrátil späť k oblasti 75 000 USD. Ak by sa z aktuálnych úrovní rozvinul nový medvedí impulz, nemožno vylúčiť pokles pod 60 000 USD. Na opačnej strane zostáva kľúčová rezistencia v pásme 77 000 až 78 000 USD. Trvalejší prieraz nad túto zónu by otvoril cestu smerom k 83 000 až 84 000 USD, kde sa 61,8 % Fibonacciho retracement pretína s EMA 200.
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na súčasný pokles možno vidieť aj podobnosti s tromi hlavnými klesajúcimi impulzmi z medvedieho trhu v rokoch 2021–2022. Ak by sa história mala aspoň čiastočne opakovať, trh by mohol z aktuálnych úrovní čeliť ešte jednej silnej záverečnej výpredajovej vlne.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.