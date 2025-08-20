Cukor získava 2 % v snahe zvrátiť trend 📈

Futures na cukor (SUGAR) na burze ICE dnes rastú o viac ako 2 %, čím sa stávajú najvýkonnejšou poľnohospodárskou komoditou. Dáta Commitment of Traders (CoT) z 12. augusta ukázali mierne zníženie špekulatívnych krátkych pozícií, čo naznačuje, že trh môže vstupovať do fázy „testovania sily“ downtrendu.
Brazílska úroda zostáva hlavným faktorom pre trh. Asociácia UNICA, najväčšia cukrovarnícka organizácia v krajine, minulý týždeň oznámila, že produkcia cukru v oblasti Centre-South do júla klesla medziročne o 7,8 %. Zároveň sa v druhej polovici júla podiel trstiny určenej na výrobu cukru zvýšil na 54,10 % oproti 50,32 % pred rokom. Tento posun prispel k slabším cenám na začiatku týždňa, no trh teraz koriguje z „technických dôvodov“ po dosiahnutí viacročných miním.
V Indii—jednom z najväčších svetových producentov cukrovej trstiny—začne nová zberová sezóna už o menej než dva mesiace. Prognózy predpovedajú silnú úrodu, čo zvyšuje neurčitosť, či sa aktuálne oživenie udrží. Ďalšie dodávky cukru z Thajska by mali prísť na trh ešte tento rok. V súčasnosti sa rovnováha medzi ponukou a dopytom javí ako stabilná, čo naznačuje, že ceny môžu pokračovať v pohybe do strany, kým sa neobjaví silnejší impulz.
SUGAR (denný interval)
Na dennom grafe ceny už niekoľko týždňov formujú vyššie minimá, pričom kontrakt sa blíži k testu EMA50 (oranžová línia). Kľúčová krátkodobá rezistencia sa aktuálne nachádza okolo 17 USD (price action).
Zdroj: xStation5
Analýza CoT (12. augusta)
Commercials – Výrobcovia a spracovatelia zostávajú silno zaisťovaní proti poklesom cien, čo potvrdzuje prudký nárast krátkych pozícií o 14,5 tis. kontraktov. To naznačuje silnejšiu snahu zabezpečiť budúcu produkciu pred možným poklesom cien. Ich čistá pozícia zostáva mierne dlhá (~+26 tis. kontraktov), no jasný je posun k intenzívnejšiemu hedžovaniu. Pre trh to znamená, že fyzickí účastníci neočakávajú výrazné cenové rally a zameriavajú sa na ochranu svojich marží.
Managed Money – Veľké špekulatívne fondy naďalej držia výraznú čistú krátku expozíciu (~–87 tis. kontraktov), čím udržiavajú medvedí tlak na cukor. Najnovší vývoj však ukazuje výrazný posun: +9 tis. nových longov a zároveň –9,7 tis. uzavretých shortov. To je klasický znak short-coveringu a potenciálne prvá fáza zmeny sentimentu. Hoci fondy zostávajú čistými medveďmi, týždenná dynamika naznačuje, že niektoré z nich sa začínajú pripravovať na obrat. Osem najväčších obchodníkov stále ovláda takmer 30 % všetkých krátkych pozícií. Ak bude trend uzatvárania shortov zo strany Managed Money pokračovať aj v ďalších reportoch, môže nasledovať udržateľný rastový trend.
Výrobcovia sa agresívne zaisťujú proti ďalším poklesom, zatiaľ čo špekulatívne fondy začínajú zatvárať short pozície, čím započítavajú riziko zvratu trendu.
Zdroj: CoT, CFTC
