Czechoslovak Group: Legendárny zbrojársky výrobca pod paľbou obvinení

Spoločnosť počas pondelkovej seansy stratila viac než desatinu svojej trhovej hodnoty a na vrchole korekcie až 20 %. Jedno z najsľubnejších IPO v odvetví za posledné roky tak začína vyzerať čoraz menej atraktívne. Čoho sa investori obávajú a sú tieto obavy oprávnené?
Ešte pred najnovšou epizódou si Czechoslovak Group viedla pod očakávaniami trhu. Išlo však skôr o nerealistické očakávania investorov než o zlé riadenie zo strany spoločnosti. CSG vyrába hlavne ručné zbrane a ľahké vozidlá. Spoločnosť tohto typu má len malú šancu dohnať lídrov trhu v tempe rastu a predovšetkým v maržiach.
To sa odrazilo aj vo valuácii. Ešte v piatok sa akcie obchodovali viac než 40 % pod cenou z IPO.
Situácia sa zhoršila zo zlej na veľmi vážnu. Dôvodom bola aktivita short-sellingového fondu Hunterbrook Media.
Vo svojej publikácii Hunterbrook poukázal na viacero údajných nezrovnalostí. Tie zahŕňajú najmä:
Nejasný status niektorých investorov a protistrán
- Hunterbrook kladie sériu nepríjemných, ale dôležitých otázok.
- Španielska spoločnosť FMG bola suspendovaná nákupnou agentúrou NATO. CSG tvrdí, že činnosť FMG zostáva bez výhrad a že rozhodnutie neovplyvňuje záujmy akcionárov, pretože FMG bola vylúčená iba z nákupného procesu NSPA. To môže byť pravda. Spoločnosť sa však nevyjadrila k obvineniam zo strany NATO a neuviedla túto skutočnosť v prospekte k IPO.
- Hunterbrook ďalej upozorňuje na zložitú sieť väzieb a transakcií zahŕňajúcu minoritných akcionárov aj rôznych politikov a podnikateľov, ktorí sú často otvorene spájaní s Ruskom. To je veľmi vážne a nebezpečné obvinenie.
- Materiály poskytnuté Hunterbrookom jednoznačne nepreukazujú vedomé pochybenie na škodu akcionárov. Poskytujú však vážne dôvody na podozrenie, že sa spoločnosť mohla dopúšťať škodlivých alebo dokonca nezákonných praktík.
Nadhodnotená deklarovaná výrobná kapacita
- Hunterbrook tiež poukazuje na výrazné nadhodnocovanie deklarovanej výrobnej kapacity spoločnosti v oblasti munície, ktorá predstavuje viac než 60 % súčasných tržieb firmy. Podľa vyšetrovania Hunterbrooku predstavuje skutočná výrobná kapacita spoločnosti iba približne 100–300 tisíc kusov 155mm granátov oproti viac než 600 tisícom, ktoré deklaruje CSG.
- Problémom nie je samotný nedostatok výrobnej kapacity, ale skôr povaha obchodného modelu spoločnosti. Ak by sa obvinenia voči CSG potvrdili, znamenalo by to, že firma sa spoliehala skôr na ďalší predaj alebo renováciu munície než na jej výrobu. To by samo osebe nebol taký zásadný problém, nebyť skutočnosti, že globálne dostupné zásoby munície, ktoré možno nakupovať na čiastočne otvorenom trhu, sa blížia k vyčerpaniu.
- Ak by boli tieto obvinenia pravdivé, a čiastočne sa k nim možno prikloniť už len na základe historického kontextu spoločnosti, pretože firma v minulosti skutočne opakovane fungovala v podobnom modeli, mohlo by to znamenať kolaps marží a/alebo tržieb.
CSG na obvinenia reagovala tým, že ich označila za nepodložené, zároveň však odmietla poskytnúť detailné vysvetlenie. Je však ťažké jej to vyčítať. CSG je súčasťou bezpečnostného ekosystému NATO a akýkoľvek výrobný závod alebo logistický uzol je trvalým cieľom subjektov konajúcich v prospech Ruska.
Na rozdiel od bežného štandardu short-sellerových publikácií nie je správa Hunterbrooku bezdôvodným obvinením. Tvrdenia analytikov fondu navyše nie sú nepriestrelné, ale sú dostatočne konzistentné na to, aby vážne spochybnili spôsob fungovania spoločnosti.
Je však potrebné pripomenúť, že takýto fond nie je neutrálnou stranou a publikácia má jasný cieľ tlačiť valuáciu spoločnosti nadol. Pred vyvodzovaním ďalekosiahlejších záverov je dôležité počkať na podrobnejšie vysvetlenie zo strany CSG, ktoré sa spoločnosť zaviazala poskytnúť.
CSG.NL (D1)
Slabý sentiment voči valuácii spoločnosti sa zdá, že sa ďalej zhoršuje a vytvára čoraz strmší downtrend. Zdroj: xStation5
