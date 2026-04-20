Ďalšie poklesy na CSG, akcie sú 40 % od maxím 🔫

- Akcie CSG sa pohybujú blízko 20 eur a sú 40 % pod maximami
- Vo výročnej správe firmy bol objavený skrytý odsek spojený s miliardovým sporom o minoritný podiel
- Investori riešia transparentnosť prospektu aj ďalších zverejnených informácií
- Akcie CSG sa pohybujú blízko 20 eur a sú 40 % pod maximami
- Vo výročnej správe firmy bol objavený skrytý odsek spojený s miliardovým sporom o minoritný podiel
- Investori riešia transparentnosť prospektu aj ďalších zverejnených informácií
Akcie zbrojárskej firmy CSG ďalej klesajú a aktuálne sa obchodujú v blízkosti hranice 20 eur. To znamená pokles približne o 40 % oproti maximám, na ktorých sa titul pohyboval po vstupe na burzu. Najnovšie udalosti navyše firme príliš nepomáhajú.
Vo výročnej správe CSG bol objavený skrytý odsek, ktorý môže zohrávať dôležitú úlohu v miliardovom spore o odkúpenie menšinového podielu. Neviditeľný text obsahoval presný dátum, kedy mal minoritný akcionár Petr Kratochvíl požiadať o odkúpenie svojho podielu. Hovorca CSG označil tento odsek za technickú chybu pri spracovaní výročnej správy a odmietol, že by išlo o úmyselné zatajovanie informácií. Práve tento detail však môže byť zásadný pri posudzovaní, či išlo o informáciu, ktorá mala byť známa investorom ešte pred vstupom firmy na burzu v Amsterdame. Kratochvíl tvrdí, že svoje právo uplatnil 20. januára, zatiaľ čo výročná správa za rok 2025 uvádza dátum až 24. januára, teda deň po vstupe CSG na burzu. Aj preto je termín uplatnenia pre celý spor kľúčový.
Otázkou transparentnosti zverejnených údajov sa teraz zaoberajú investori. Spoločnosť totiž vo svojom prospekte pri vstupe na burzu najprv neuviedla, že jej španielska dcérska firma je vyšetrovaná pre podozrenie z korupcie. Druhým citlivým bodom je práve spomínaný spor ohľadom predaja minoritného podielu Petra Kratochvíla. Ten mal podľa dostupných informácií deň po schválení prospektu holandským regulátorom kontaktovať JP Morgan, ktorá organizovala vstup CSG na burzu. V pôvodnom prospekte firmy však o týchto udalostiach nebola zmienka.
Akciám CSG nepomohli ani správy z Ukrajiny, podľa ktorých by sa situácia okolo vojny s Ruskom mohla postupne zlepšovať. CSG je výrazne naviazané na dodávky munície na Ukrajinu, zároveň firme pomáhajú aj vyššie výdavky na obranu zo strany členských krajín NATO. Informácie o možnom upokojení konfliktu tak v posledných týždňoch nepomohli ani ďalším európskym zbrojárom a akcie spoločností ako Rheinmetall, Saab alebo Leonardo takisto klesali.
Vývoj akcií CSG je tak pre investorov naďalej veľmi negatívny. Od svojej upisovacej ceny 25 eur už titul stráca viac ako 16 %.
CSG.NL (H1)
Zdroj: xStation05
