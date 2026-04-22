Danone prekvapilo rastom napriek sťahovaniu dojčenskej výživy 🥛📈

- Danone v 1. štvrťroku zvýšilo porovnateľné tržby o 2,7 %, pričom rast ťahali najmä jogurty a Evian.
- Recall dojčenskej výživy môže firmu stáť až 70 miliónov eur, no najrýchlejšie rastúca Čína zasiahnutá nebola.
- Spoločnosť ďalej stavia na proteínové produkty a špecializovanú výživu, po novom aj prostredníctvom akvizície Huelu.
- Akcie Danone sú tento rok zatiaľ slabšie, aj keď firma potvrdila svoj celoročný výhlaď.
Spoločnosť Danone vstúpila do nového roka so solídnym rastom tržieb, hoci jej výsledky zasiahlo stiahnutie časti dojčenskej výživy z trhu. Výrobca jogurtov Activia oznámil, že jeho porovnateľné tržby v 1. štvrťroku vzrástli o 2,7 %, čo zodpovedalo očakávaniam analytikov. Objem predajov sa zvýšil o 1,5 % a pozitívne prispel aj rast cien o 1,2 %.
Spoločnosti pomáha predovšetkým silný dopyt po proteínových jogurtoch a značke Evian, zatiaľ čo slabší dopad mal problém so stiahnutím dojčenskej výživy. Danone ťaží z dlhodobého trendu záujmu o produkty podporujúce bielkoviny, trávenie a špecializovanú výživu pre starších alebo chorých zákazníkov. Čiastočne tento trend podporuje aj rozmach liekov typu GLP-1, ktoré menia spotrebiteľské návyky v oblasti stravy a chudnutia.
Generálny riaditeľ Antoine de Saint-Affrique pokračuje v stratégii, ktorá stojí na predaji menej výkonných aktivít a na investíciách do rýchlejšie rastúcich segmentov. Do tohto smeru zapadá aj nedávno oznámená akvizícia britského startupu Huel, známeho svojimi hotovými nutričnými nápojmi a produktmi typu meal replacement.
Negatívny vplyv na kvartálny vývoj mal recall dojčenskej výživy pre obavy z kontaminácie toxínom cereulid. V prípade Danone sa problém týkal najmä Európy a Blízkeho východu, zatiaľ čo Čína, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce trhy spoločnosti, zasiahnutá nebola. Už vo februári firma odhadovala, že náklady spojené so sťahovaním výrobkov môžu dosiahnuť až 70 miliónov eur.
Región zahŕňajúci Čínu, severnú Áziu a Oceániu vykázal v 1. štvrťroku silný rast. Naopak, európska divízia špecializovanej výživy bola zasiahnutá nielen recall akciou, ale aj konfliktom na Blízkom východe. Zlepšenie však Danone hlási aj v Severnej Amerike, kde tržby vzrástli o 1,5 %.
Napriek tomu akcie spoločnosti od začiatku roka oslabili približne o 13 %, zatiaľ čo konkurent Nestlé stratil zhruba 4,3 %. Trh tak zatiaľ zostáva voči ďalšiemu vývoju opatrný, aj keď Danone potvrdilo svoj celoročný výhlaď.
Graf BN.FR (D1)
Akcie spoločnosti Danone sa obchodujú okolo 68,36 EUR a naďalej zostávajú pod dôležitými kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na úrovni 69,66 EUR aj pod SMA 100 na hodnote 72,05 EUR. To potvrdzuje, že titul je stále v krátkodobo až strednodobo slabšom technickom nastavení. Po predchádzajúcom poklese sa síce cena snaží stabilizovať pri hladine 68 EUR, zatiaľ však chýba výraznejší impulz, ktorý by potvrdil obrat trendu smerom nahor. Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či sa akcie dokážu vrátiť nad 69,66 EUR, čo by otvorilo priestor na test pásma okolo 72 EUR. Naopak, pri ďalšom oslabení zostáva najbližšou podporou oblasť okolo 67 EUR, prípadne nižšie pri 64,6 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.