DE40: DAX si pripisuje takmer 1 % vďaka rastu automobilových akcií po správe BofA 🔎

DAX vo štvrtok zaznamenáva solídny rast pred zverejnením údajov o maloobchodných tržbách v eurozóne a žiadostiach o podporu v USA. Dnešný rast na nemeckom trhu vedú automobilky – od Volkswagenu a BMW po Mercedes a Porsche AG. Sektor podporilo odporúčanie „kupovať“ od Bank of America pre Porsche SE, spolu so široko optimistickým výhľadom pre európske automobilky, ktoré banka považuje za atraktívne ocenené, keďže trhy pôvodne očakávali „úplné narušenie“ rastu kvôli novým emisným normám.
- Bank of America vyradila Infineon zo zoznamu ‘Europe 1’, zatiaľ čo holandský polovodičový gigant ASML sa na zoznam vrátil.
- Deutsche Bank znížila odporúčanie pre Siemens Healthineers na ‘držať’ s cieľovou cenou 46 EUR za akciu.
- Goldman Sachs zvýšil odporúčanie pre Commerzbank na ‘neutrálne’ s cieľovou cenou 35,5 EUR za akciu a zároveň znížil odporúčanie pre Grand City Properties na ‘neutrálne’ s cieľovou cenou 11,5 EUR za akciu.
Futures na DAX (DE40) sa obchodujú medzi 200-dňovým (červená línia) a 50-dňovým kĺzavým priemerom (oranžová línia). Posledné obchodné seansy priniesli zisky podporené odrazom na Wall Street, kde akcie Salesforce (CRM.US) v premarkete rastú po zverejnení tržieb.
Zdroj: xStation5
Bank of America podporuje európske automobilky
Analytici Bank of America vyjadrili pozitívny názor na rastový výhľad európskych výrobcov áut a vydali odporúčanie „kupovať“ pre Porsche SE. Zdôraznili regulačnú podporu, uvoľnenejší budúci prístup k emisným normám a odklad zákazu spaľovacích motorov, ktorý bol pôvodne očakávaný v roku 2040, na neskorší termín.
Podľa analytikov budú medzi hlavnými ťažiarmi Ferrari, Aumovio a Continental. Upozornili, že Porsche SE si zaslúži pozornosť, keďže poskytuje expozíciu na akcie Volkswagenu aj Porsche AG za výraznú zľavu. Analytici zároveň zvýšili odporúčanie pre Mercedes na „neutrálne“ s tým, že najhoršie má firma pravdepodobne za sebou, a Renault povýšili z „neutrálne“ na „kupovať“, keďže spoločnosť podľa nich stále predstavuje hlbokú hodnotu pri aktuálne nízkom ocenení.
Zdroj: xStation5
Rheinmetall sa pokúša o zotavenie
Jednou z hlavných tém na nemeckom akciovom trhu zostáva prudký pokles akcií spoločnosti Rheinmetall, ktoré – napriek miernemu oživeniu v posledných dňoch – sa stále obchodujú o 25 % pod svojimi maximami. Americká delegácia sa vrátila z Kremľa bez konkrétneho pokroku, no vo štvrtok by sa mal Donald Trump stretnúť s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom. Moskva vyhlásila, že nie je pravda, že Putin odmietol návrh USA a Ukrajiny.
Finančné výsledky za prvé tri štvrťroky 2025:
-
Tržby: 7,5 miliardy EUR, medziročný nárast o 20 %
-
Tržby v obrannom segmente: +28 %, ťahané systémami vozidiel a muníciou
-
Prevádzkový zisk: 835 miliónov EUR, nárast o 18 % z minuloročných 705 miliónov EUR
-
Prevádzková marža: 11,1 % na úrovni skupiny; 13,6 % v obrannom segmente
-
Objem nevybavených objednávok: 64 miliárd EUR, oproti 52 miliardám EUR vlani
-
Príjem nových objednávok: 18 miliárd EUR, nižší než vlani kvôli meškaniam v nemeckom rozpočte a odloženým zákazkám
-
Prevádzkový voľný cash flow: približne 813 miliónov EUR, ovplyvnený vysokými kapitálovými výdavkami, rastom zásob a oneskorenými objednávkami z Nemecka
Predstavenstvo potvrdilo výhľad na rok 2025, očakáva celoročný rast tržieb o 25–30 % (vs. 9,75 miliardy EUR v roku 2024) a prevádzkovú maržu okolo 15,5 % (vs. 15,2 % v roku 2024).
Rheinmetall (D1)
Akcie spoločnosti sa obchodujú pod dvoma kľúčovými strednodobými kĺzavými priemermi – EMA50 a EMA200.
Zdroj: xStation5
Siemens Healthineers shares (SHL.DE)
Zdroj: xStation5
