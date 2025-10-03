DE40: Európa hľadá smer uprostred zmiešaných PMI reportov

- Európska seansa prebieha v zmiešanom tóne, pričom sentiment formujú výsledky PMI; SPA35 a UK100 vedú zisky, zatiaľ čo DE40 zaostáva so stratou okolo 0,2 %.
- Väčšina údajov o PMI v službách zo západnej Európy dopadla slabšie, než sa očakávalo, no stále sa drží nad 50-bodovou hranicou rastu – s výnimkou Francúzska.
- Na nemeckom indexe ťahajú výkon dole realitný a IT sektor, zatiaľ čo telekomunikácie a priemysel poskytujú podporu.
- Aktualizácie firiem: Nemetschek rastie o viac než 2 % po odporúčaní na kúpu. Raiffeisen pridáva viac než 2 % po rozhodnutí EÚ o ruských aktívach.
Dnešná európska seansa prebieha v pozitívnej nálade, pričom hlavná pozornosť investorov zostáva pri PMI dátach z kľúčových ekonomík eurozóny. Tieto dáta určujú tón trhu, keďže ukazujú stav priemyslu a služieb a tým ovplyvňujú očakávania ohľadom ďalších krokov menovej politiky.
Najviac rastú kontrakty SPA35 a UK100. DE40 naopak zaostáva so stratou okolo 0,2 %.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Na nemeckom indexe dnes najviac strácajú realitný a IT sektor. Naopak telekomunikácie a priemyselný sektor zostávajú podporným faktorom pre cenu.
Makroekonomické dáta
Dnešnú seansu ovplyvnila publikácia PMI dát zo sektora služieb z hlavných západoeurópskych ekonomík. Nižšie je prehľad kľúčových hodnôt:
-
Španielsko, PMI služby (september) – Očakávanie: 53,2, Skutočnosť: 54,3, Predchádzajúce: 53,2
-
Taliansko, PMI služby (september) – Očakávanie: 51,5, Skutočnosť: 52,5, Predchádzajúce: 51,5
-
Francúzsko, PMI služby (september) – Očakávanie: 48,9, Skutočnosť: 48,5, Predchádzajúce: 49,8
-
Nemecko, PMI služby (september) – Očakávanie: 52,5, Skutočnosť: 51,5, Predchádzajúce: 49,3
-
Eurozóna, PMI (september) – Očakávanie: 51,4, Skutočnosť: 51,3, Predchádzajúce: 50,5
-
Veľká Británia, PMI služby (finálne, september) – Očakávanie: 51,9, Skutočnosť: 50,8, Predchádzajúce: 54,2
Väčšina hodnôt vyšla slabšie oproti trhovým očakávaniam, čo prinieslo na obchodné parkety miernu opatrnosť. Situácia však zostáva pod kontrolou, keďže ukazovatele sa stále držia nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje rast od spomalenia – výnimkou je Francúzsko, kde služby vykázali hodnoty pod touto hranicou.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafe krátko prerazila rezistenciu okolo 24 500, ale rýchlo sa vrátila späť pod ňu, čo je znak slabosti kupcov po nedávnych nárastoch. Pravdepodobným scenárom je konsolidácia pozdĺž línie krátkodobého klesajúceho trendu a ďalší pokus o otestovanie rezistencie. Ak cena prerazí krátkodobé a strednodobé trendové línie, ďalším supportom bude až úroveň FIBO 23,6.
Firemné správy
-
Nemetschek (NEM.DE) – Spoločnosť získala odporúčanie na kúpu od investičnej banky. Cena rastie o viac než +2 %.
-
Raiffeisen (RAW.DE) – Európska komisia rozhodla o prevode zmrazených aktív ruských oligarchov pod správu banky. Ocenenie rastie o viac než 2 %.
