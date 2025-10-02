DE40: Európa na vzostupe

Dnešná seansa v Európe prebieha vo výnimočne pozitívnej nálade. Investori na prakticky všetkých hlavných burzách sledujú zelené tabule a indexy zaznamenávajú jasné zisky. Najväčšie nárasty vidíme pri DAX a AEX, ktoré rastú o viac než 0,6 %. Naopak FTSE 100 a ATX20 sa vyvíjajú slabšie a klesajú približne o 0,15 %.
Kupujúcich neodrádza ani geopolitické napätie, ani predĺžené pozastavenie činnosti vlády v USA. Naopak, niektorí investori vnímajú fiskálne problémy v USA ako faktor, ktorý zvyšuje tlak na Fed, aby urýchlil znižovanie sadzieb. To ďalej podporuje apetít po riziku v Európe aj Ázii.
Preklad do slovenčiny:
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Nemecký index dnes zaznamenáva nezvyčajné zisky. Najviac rastie priemyselný a IT sektor, zatiaľ čo energetické spoločnosti sú mierne v mínuse.
Makroekonomické dáta
V pozadí dnešného obchodovania zohrávajú dôležitú úlohu makroekonomické ukazovatele. Kvôli pozastaveniu činnosti vlády v USA nebude zverejnená správa o nových žiadostiach o podporu v nezamestnanosti ani údaje o objednávkach dlhodobého tovaru.
Európske publikácie dát prebiehajú bez prerušenia. Eurostat zverejnil nárast miery nezamestnanosti v eurozóne zo 6,2 % na 6,3 %.
O 13:30 trh taktiež očakáva správu Challenger o plánovaných prepúšťaniach a zamestnanosti v USA, ktorá môže byť faktorom pre dodatočnú volatilitu na trhoch.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Graf ukazuje, že kupujúci silno prerazili rezistenčnú zónu na úrovni FIBO 23,6 a aktuálne sú zastavení na poslednej zóne podpory oddeľujúcej cenu od historického maxima (ATH). Prerazenie rezistencie okolo 24 530 môže viesť k otestovaniu oblasti ATH, zatiaľ čo odrazenie od rezistencie bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať návrat ku konsolidácii medzi 24 500 a 23 500.
Firemné správy
Siemens (SIE.DE) — Nemecký gigant rastie o viac než 2 % po oznámení o „spin-offe“ svojej dcérskej spoločnosti (Siemens Healthineers).
Rational (RAA.DE) — Spoločnosť rastie o 3 % po tom, čo získala pozitívne odporúčanie od investičnej banky s novým cieľovým kurzom 1 035 eur.
Novo Nordisk (NOVOB.DK) — Dánsky farmaceutický gigant rastie o viac než 2 % po tom, čo investičná banka zvýšila odporúčanie pre akcie spoločnosti.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.