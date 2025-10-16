DE40: Európa sa pohybuje do strany, Nestlé posilňuje

- Deň začal poklesmi, no s postupom času sa na trhy vrátil optimizmus
- Nestlé posilňuje vďaka sľubu prepustiť 16 000 pracovníkov
- Veľká koncentrácia správ zo Švédska
- Prejavy z FOMC a ECB budú pravdepodobne najvýraznejšími cenovými hnacími silami v neskoršej časti dňa
Európska seansa sa začala v znamení obchodno-finančného napätia súvisiaceho so vzťahmi s Ruskom a Čínou, no zároveň aj s pozitívnymi výsledkami firiem. Napriek počiatočným miernym poklesom hlavných indexov investori postupne získali späť optimizmus. Výsledkom bolo, že okolo poludnia sa väčšine európskych trhov podarilo vymazať ranné straty a prejsť do mierne pozitívneho pásma.
Za zmienku stoja silné kvartálne výsledky spoločností TSMC, Nestlé a Sartorius, ktoré posilnili trhový sentiment. Po skončení seansy zverejnia svoje výsledky tri veľké škandinávske spoločnosti: Industrivärden, Investor a Nordea Bank. Výsledky týchto firiem môžu výrazne ovplyvniť náladu v regióne. Investori so záujmom o miestny trh by mali tieto zverejnenia pozorne sledovať.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Najväčším prispievateľom k dnešnému rastu je jednoznačne priemysel, zatiaľ čo sektor zdravotníctva ťahá indexy nadol.
Makroekonomické údaje:
Najnovšie údaje o obchodných bilanciách krajín Európskej únie potvrdili pretrvávajúce exportné prebytky.
V druhej polovici dňa budú investori pozorne sledovať prejavy členov FOMC a ECB.
Trh bude taktiež očakávať správu EIA o zásobách ropy, ktorá môže ovplyvniť ďalší vývoj cien komodít a trhový sentiment. Očakáva sa mierny pokles zásob.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena akcie zostáva v blízkosti jasnej rezistencie pri úrovni 24 380 bodov, no kupujúci vykazujú výraznú slabosť, keďže cena zjavne klesá pod túto zónu a má problém udržať sa nad ňou. Aktuálne sa cena nachádza okolo úrovne FIBO 38,2 a nižšie sa môže oprieť o podporu EMA50 a úroveň FIBO 50, ku ktorej aktuálne smeruje. Pre kupujúcich je kľúčové prelomiť úroveň FIBO 23,6, aby získali späť iniciatívu v grafe.
Firemné správy:
- Nestlé (NESN.CH) — Švajčiarsky konglomerát dnes zverejnil výsledky za prvé tri štvrťroky. Finančné výsledky boli slušné a blízke očakávaniam. Spoločnosť zaznamenala mierny rast vo väčšine oblastí svojej činnosti. To, čo však spôsobilo takmer 8 % nárast akcie, bol plán prepustiť 16 000 zamestnancov v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Prepúšťanie sa má týkať najmä administratívy.
- Sartorius (SRT.DE) — Energetická spoločnosť zverejnila optimistickú prognózu tržieb. Očakáva 7 % rast tržieb v budúcom roku. Akcie rastú až o 3 %.
- Kering (KER.FR) — Britský maloobchodník dostal negatívne odporúčanie od investičnej banky. Akcie po včerajšom raste klesajú o takmer 3 %.
- flatexDEGIRO (FTK.DE) — Nemecký poskytovateľ investičných služieb oznámil rast tržieb na 550 miliónov eur, čím prekročil očakávania analytikov. Spoločnosť rastie o viac ako 5 %.
- Kinnevik (KINVB.SE) — Švédska investičná spoločnosť zlepšila výsledky po predchádzajúcich stratách a vykázala čistý zisk 741 miliónov švédskych korún oproti strate 1,9 miliardy korún pred rokom. Akcie spoločnosti rastú o viac ako 6 %.
- Repsol (REP1.ES) — Španielska energetická spoločnosť dostala negatívne odporúčanie od Morgan Stanley, ktorá označila Shell a Total za lepších európskych energetických integrátorov. Akcie klesajú o viac ako 1 %.
