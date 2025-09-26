DE40: Európsky trh mierne rastie, čaká sa na PCE

Dnešná obchodná seansa na európskych akciových burzách začala pozitívne. Futures kontrakty na väčšinu hlavných indexov boli v zelených číslach, čo naznačuje mierny optimizmus medzi investormi. Nemecký DAX taktiež otvoril v pozitívnom pásme, čo signalizuje snahu trhu udržať si pozitívne momentum napriek nedávnym geopolitickým otrasom a korekciám v USA. Hodnoty kontraktov rastú približne o 0,1–0,2 %.
Lídrom rastu je dnes Španielsko, ktorého index IBEX35 rastie približne o 0,6 % vďaka priaznivým makroekonomickým dátam.
Na globálnej úrovni investori analyzujú najnovšie rozhodnutia administratívy Donalda Trumpa. Prezident USA oznámil zavedenie dodatočných ciel, ktoré tentokrát zasiahnu najmä farmaceutický sektor.
V samotnom Nemecku je dnes index DAX podporovaný predovšetkým finančným sektorom a priemyselnými podnikmi, ktoré profitujú zo zlepšenej nálady na širšom trhu. Naopak, technologický sektor predstavuje negatívny prvok, ktorý brzdí index a obmedzuje jeho rastový potenciál.
Makroekonomické dáta:
Najnovšie údaje zo Španielska sa ukázali ako pozitívny impulz pre európske trhy. HDP za posledný štvrťrok vzrástol viac, než očakávali analytici, čo podporuje predstavu o odolnosti ekonomiky eurozóny napriek napätiu v globálnom obchode.
HDP (q/q) (Q2): 0,8 % (očakávanie: 0,7 %; predchádzajúce: 0,6 %)
HDP (y/y): 3,1 % (očakávanie: 2,8 %; predchádzajúce: 2,8 %)
Investori však zostávajú opatrní a čakajú na popoludňajšie zverejnenie údajov z USA. Kľúčovým bude inflácia PCE – preferovaný ukazovateľ Fedu, ktorý môže naznačiť ďalší vývoj úrokových sadzieb.
Pozornosť trhu sa sústredí aj na údaje o spotrebiteľskej nálade a inflačných očakávaniach z Michiganskej univerzity, ktoré môžu potvrdiť alebo spochybniť silu domáceho dopytu v USA.
DE40(D1)
Graf naznačuje, že realizácia formácie RGR je čoraz menej pravdepodobná. Cena sa odrazila od línie krku, čo oslabilo klesajúci potenciál a zastavilo ďalší predajný tlak. Ďalšiu technickú podporu predstavuje kĺzavý priemer EMA100, ktorý stabilizuje kotácie a posilňuje obrannú bariéru pre kupujúcich.
Základný scenár pre nasledujúce obchodné seansy naznačuje prechod do konsolidačnej fázy. Jej pravdepodobné rozpätie určujú FIBO úrovne retracementu medzi 23,6 a 50. Prerazenie jednej z týchto hraníc môže poskytnúť silnejší smerový signál.
Firemné správy:
Alten (ATE.FR) — Francúzska spoločnosť zverejnila výsledky, ktoré prekonali očakávania v oblasti prevádzkového zisku. Akcie otvárajú o 1,8 % vyššie.
Volkswagen (VOW1.DE) — Nemecký automobilový gigant pozastavuje výrobu v jednom zo svojich závodov na elektromobily. Akcie klesajú o 2 %.
Daimler (DTH.FE) — Výrobca nákladných vozidiel stráca viac než 5 % po oznámení o nových amerických clách, ktoré zasahujú segment nákladných vozidiel.
