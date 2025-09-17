DE40: Úľava pred rozhodnutím Fedu

Po včerajšej obchodnej seanse, ktorá sa skončila poklesom bankového sektora, dnes západoeurópske trhy zaznamenávajú zisky. Investori sa sústreďujú na dnešné rozhodnutie Federálneho rezervného systému, ktoré bude oznámené večer.
Obchodovanie prebieha v pokojnejšej atmosfére a hlavné indexy v Európe sa nachádzajú v zelených číslach, čo signalizuje čiastočný odraz po predchádzajúcich poklesoch. Objem obchodov však zostáva obmedzený, keďže trh očakáva signály z USA ohľadom ďalšej menovej politiky.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Nemecký index dnes rastie na vlne pozitívneho sentimentu v technologickom sektore.
Makroekonomické dáta:
Z makroekonomického hľadiska upútali pozornosť finálne údaje o inflácii, ktoré boli mierne nižšie než predbežné odhady. Trh to môže vnímať ako signál, že inflačné tlaky postupne slabnú.
Trhový konsenzus predpokladá, že Fed dnes rozhodne o zvýšení úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. Najvýraznejší vplyv na budúce smerovanie trhov však bude mať odkaz obsiahnutý vo vyhlásení a na tlačovej konferencii, najmä pokiaľ ide o výhlaď inflácie a hospodárskeho rastu.
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation
Graf jasne vykresľuje formáciu hlava a ramená, ktorá signalizuje možné otočenie rastúceho trendu. Línia krku je definovaná predchádzajúcou úrovňou podpory, ktorá bola prerazená, čo posilňuje negatívny technický obraz. Navyše cena klesla pod úroveň EMA100, čím potvrdila výhodu na strane predávajúcich. Celé nastavenie poukazuje na riziko prehĺbenia korekcie, pričom správanie trhu v oblasti ďalších podporných zón bude kľúčové pre zastavenie poklesového momenta. Ak chcú kupci získať iniciatívu späť, bude potrebný rýchly návrat nad úroveň 23 700 bodov.
Firemné správy:
Centrica (CNA.UK) – Spoločnosť získala podporu po zvýšení odporúčania od JPMorgan, čo zlepšilo sentiment v energetickom sektore vo Veľkej Británii. Cena akcií dnes vzrástla o viac než 1 %.
Beiersdorf (BEI.DE) – Výrobca spotrebného tovaru sa dostal pod predajný tlak po včerajšom znížení odporúčania od Jefferies, čo udržiava negatívnu náladu okolo spoločnosti. Cena akcií pri otvorení klesla približne o 1,5 %.
