Debata o valuácii Palantiru silnie po tom, čo Rule of 40 dosiahlo 127 %

Palantir Technologies zostáva jedným z najdrahších softvérových titulov na trhu aj po svojom nedávnom poklese. Vo štvrtok sa akcie obchodovali okolo 147,31 USD a trhová hodnota firmy dosahovala približne 432,8 mld. USD, čo zodpovedá trailing P/E na úrovni 395,1. Otázkou tak nie je, či akcie pôsobia tradične lacno, ale či sú rast a tvorba hotovosti spoločnosti už natoľko silné, aby tento prémiový násobok ospravedlnili.
Metriky, ktoré podporujú býčí scenár
Posledné výsledky dali investorom silné argumenty. Palantir vykázal za štvrtý štvrťrok 2025 tržby 1,4068 mld. USD, medziročne vyššie o 70 %, zatiaľ čo tržby z amerického komerčného segmentu vzrástli o 137 % na 507 mil. USD. Vedenie zároveň zdôraznilo Rule of 40 na úrovni 127 %, čo je pri softvérovej spoločnosti tejto veľkosti výnimočné, a uviedlo, že tržby za celý rok 2026 majú dosiahnuť 7,182 až 7,198 mld. USD, teda rast o 61 %.
Nezvyčajne silná je aj tvorba hotovosti. Palantir v roku 2025 vytvoril upravený voľný cash flow vo výške 2,270 mld. USD a pre rok 2026 očakáva upravený voľný cash flow v rozpätí 3,925 až 4,125 mld. USD, pričom zároveň počíta s GAAP prevádzkovým ziskom aj čistým ziskom v každom štvrťroku tohto roka. Práve tieto čísla pomáhajú vysvetliť, prečo sa časť investorov čoraz viac sústreďuje na prevádzkovú páku a cash flow namiesto samotného zisku na akciu.
Prečo akcie stále vyzerajú draho
Napriek tomu je Palantir stále ocenený tak, akoby mal takmer bezchybne plniť očakávania. Na základe stredu výhľadu pre rok 2026 zodpovedá súčasná trhová hodnota približne 60,2-násobku očakávaných tržieb za rok 2026 a asi 107,5-násobku očakávaného upraveného voľného cash flow. Reuters po februárových výsledkoch tiež uviedol, že investorov aj napriek silnému rastu naďalej znepokojuje veľmi vysoká valuácia akcií.
Palantir tak zostáva v nezvyčajnej pozícii. Firmu už nie je jednoduché odmietnuť ako čisto špekulatívny AI titul, pretože jej rast, marže aj tvorba hotovosti už fungujú vo veľkej mierke. Akcie však stále vyžadujú, aby Palantir udržal mimoriadne silnú exekúciu, najmä v americkom komerčnom a vládnom segmente, inak bude súčasné ocenenie ťažké obhájiť.
Trhy teraz budú sledovať, či Palantir dokáže udržať rast amerického komerčného biznisu nad tempom naznačeným vo výhľade pre rok 2026 a či sa voľný cash flow bude zvyšovať tak rýchlo, ako manažment očakáva. Investori sa zároveň zamerajú na to, či budú ďalšie štvrťroky naďalej prinášať Rule of 40 výrazne nad bežnou úrovňou softvérového sektora, pretože práve to je najsilnejší argument pre prémiový násobok.
