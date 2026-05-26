Deväť krypto veľrýb ovláda sporné stávky na Polymarkete za miliardy dolárov 🐋

- Iba deväť peňaženiek má zásadný vplyv na sporné výsledky kontraktov na Polymarkete.
- Za posledný rok bolo riešených takmer 2 000 sporov, v apríli išlo o 230 kontraktov s objemom viac ako 1 miliardu USD.
- Kritici tvrdia, že veľkí držitelia UMA môžu hlasovať podľa vlastných finančných záujmov.
- Pre Polymarket ide o kľúčový problém dôvery, keďže platforma za posledný mesiac spracovala stávky za 9 miliárd USD.
- Iba deväť peňaženiek má zásadný vplyv na sporné výsledky kontraktov na Polymarkete.
- Za posledný rok bolo riešených takmer 2 000 sporov, v apríli išlo o 230 kontraktov s objemom viac ako 1 miliardu USD.
- Kritici tvrdia, že veľkí držitelia UMA môžu hlasovať podľa vlastných finančných záujmov.
- Pre Polymarket ide o kľúčový problém dôvery, keďže platforma za posledný mesiac spracovala stávky za 9 miliárd USD.
Polymarket, jedna z najznámejších kryptomenových predikčných platforiem, čelí rastúcej kritike pre spôsob, akým rozhoduje sporné stávky. Podľa analýzy blockchainových záznamov má len deväť anonymných peňaženiek mimoriadny vplyv na to, kto pri najkontroverznejších kontraktoch vyhráva a kto prichádza o peniaze.
Za posledný rok prešlo sporným rozhodovacím procesom takmer 2 000 kontraktov Polymarketu. Išlo okrem iného o stávky na vojny, voľby alebo geopolitické konflikty. Len v apríli bolo takto riešených 230 kontraktov, ktoré prilákali viac ako 1 miliardu USD v obchodnom objeme. Ešte pred šiestimi mesiacmi išlo iba o 79 kontraktov, čo ukazuje, že počet sporov rýchlo rastie.
Systém Polymarketu funguje tak, že ak je výsledok kontraktu oficiálne spochybnený, rozhodovanie prechádza na držiteľov kryptomeny UMA. Tí hlasujú o tom, ako má byť daná stávka vyrovnaná. Tento model mal pôvodne predstavovať otvorenú a decentralizovanú cestu k pravde. V praxi však vznikol problém: rozhodujúca moc sa koncentruje u tých, ktorí držia najviac tokenov UMA.
Podľa dostupnej analýzy tvorilo len deväť peňaženiek približne polovicu všetkých tokenov UMA, ktoré v posledných troch rokoch hlasovali pri riešení sporov na Polymarkete. Do aspoň jedného sporu sa pritom zapojilo viac ako 6 400 účtov. Tieto veľké peňaženky navyše takmer vždy hlasovali rovnako a prakticky vždy stáli na víťaznej strane.
To vyvoláva zásadné otázky o férovosti celého systému. Kritici tvrdia, že najväčší držitelia môžu svojím hlasovaním ovplyvňovať výsledky tak, aby zodpovedali ich vlastným finančným záujmom. V takom prípade už nejde iba o hľadanie správneho výsledku, ale o mocenský boj medzi veľkými hráčmi, ktorí môžu mať priamy ekonomický motív rozhodnúť konkrétnym smerom.
Napätie je obzvlášť viditeľné pri geopolitických stávkach. Polymarket sa stal často citovaným zdrojom trhových očakávaní pri rýchlo sa vyvíjajúcich udalostiach, ako sú konflikty alebo voľby. Práve tieto situácie sú však často nejasné, závislé od presnej formulácie kontraktu a náchylné na spory. Ak obchodovanie zostáva otvorené aj počas hlasovania, investori môžu stávkovať milióny dolárov podľa toho, ako sa zdá, že sa veľkí držitelia UMA prikláňajú.
Problém zhoršuje samotná motivácia hlasovacieho mechanizmu. Držitelia UMA sú finančne odmeňovaní, ak hlasujú s víťaznou stranou, a penalizovaní, ak prehrajú. To môže viesť k tomu, že menší účastníci sa nesnažia nevyhnutne určiť objektívnu pravdu, ale skôr odhadnúť, ako budú hlasovať najväčšie veľryby. Diskusia sa tak môže zmeniť na hľadanie signálov o postoji najväčších peňaženiek.
Polymarket aj tím stojaci za UMA v minulosti uznali, že systém má slabiny. Pracovalo sa na jeho vylepšení alebo nahradení, ale podľa dostupných informácií sa projekt posunul len obmedzene. Eigen Labs, ktoré sa mali na zmenách podieľať, uviedli, že práca bola pozastavená. To medzi používateľmi posilňuje frustráciu, pretože objem stávok na platforme ďalej rastie, zatiaľ čo kontroverzný mechanizmus zostáva prakticky bez zmeny.
Situácia je pre Polymarket citlivá aj preto, že firma sa snaží posunúť z kryptomenového prostredia bližšie k tradičným financiám. Platforma už prilákala investície od Intercontinental Exchange a za posledný mesiac spracovala stávky v objeme 9 miliárd USD. Zároveň však čelí technickým problémom a rastúcej konkurencii zo strany Kalshi, ktorá používa odlišný model riešenia sporov.
Ani centralizovanejší prístup konkurencie však nie je bez problémov. Pri Kalshi majú pri sporoch posledné slovo zamestnanci firmy, čo tiež vyvoláva sťažnosti pre nedostatok transparentnosti. Polymarket naopak stavia na decentralizované hlasovanie, lenže práve koncentrácia moci u najväčších držiteľov UMA ukazuje, že decentralizácia sama osebe férovosť nezaručuje.
Časť menších používateľov sa pokúsila postaviť veľrybám vytvorením skupiny UMA.rocks, ktorá má spojiť hlasovaciu silu drobnejších účastníkov. Tá však sama čelí kritike, že sa postupne mení na novú formu veľryby. Minulý mesiac už podľa dostupných údajov predstavovala približne 8 % všetkých hlasov, čo ukazuje, aké ťažké je vytvoriť skutočne vyvážený a dôveryhodný systém.
Pre Polymarket ide o zásadný test dôvery. Platforma môže ďalej rásť len vtedy, ak používatelia uveria, že výsledky kontraktov nie sú ovládané úzkou skupinou anonymných peňaženiek. Čím väčšie objemy budú cez predikčné trhy pretekať, tým dôležitejší bude transparentný, predvídateľný a férový mechanizmus riešenia sporov.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
- Bitcoin (BTC)
- Kryptomeny – ako začať investovať bezpečne a efektívne v roku 2026
- Bitcoin a iné kryptomeny
- Čo je bitcoin halving?
- Čo je blockchain a ako funguje?
- Ethereum – čo to je?
Denné zhrnutie: Optimizmus ohľadom mieru podporuje silnú rally na globálnych trhoch
Bitcoin čelí kľúčovému testu, zatiaľ čo ETF predávajú. Čaká kryptotrh letný bear market?
Nová hrozba pre tradičné banky? Fintechy sa môžu dostať k infraštruktúre Fedu 🏦
Bitcoin klesá na 76 tis. USD a dostáva sa na najnižšiu úroveň od 1. mája
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.