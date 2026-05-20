Bitcoin sa nedokázal udržať nad úrovňou 80 000 USD, čo medzi investormi vyvoláva oprávnené obavy, či by kryptomenový bear market nemohol vstúpiť do agresívnejšej fázy a potenciálne stlačiť BTC späť pod 60 000 USD. Napriek rekordným prílevom na akciové trhy a novým historickým maximám na Wall Street sa Bitcoinu nedarí znovu získať dynamiku smerom k hranici 100 000 USD.
Kľúčové informácie
- Trh zároveň vstupuje do historicky slabšieho sezónneho obdobia pre Bitcoin. Mesiace medzi májom a septembrom často prinášali korekcie naprieč kryptotrhmi, najmä v rokoch amerických midterm volieb. V kombinácii so silnejším americkým dolárom a rastúcimi výnosmi štátnych dlhopisov to zvyšuje tlak na rizikové aktíva.
- Americký dolár a výnosy štátnych dlhopisov naďalej rastú, čo zaťažuje kryptomeny aj drahé kovy. Akciové trhy zostávajú relatívne odolné vďaka solídnym globálnym ekonomickým podmienkam a pokračujúcej rally ťahanej AI. Investori sa však čoraz viac obávajú, že pretrvávajúca inflácia by mohla prinútiť Fed zachovať jastrabí postoj dlhší čas.
- Napätie okolo Hormuzského prielivu zostáva jedným z kľúčových makroekonomických rizík pre trhy. Ak bude konflikt zahŕňajúci Irán pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, zvýšené ceny ropy by mohli znovu tlačiť infláciu CPI vyššie. Takýto scenár by pravdepodobne ďalej posilnil dolár a zvýšil tlak na špekulatívne aktíva vrátane Bitcoinu.
ETF fondy vyberajú zisky na Bitcoine
Údaje o tokoch do ETF od 12. mája ukazujú znateľnú vlnu predajov BTC zo strany inštitucionálnych fondov. Dôležité je, že vyberanie ziskov prišlo v čase, keď Nasdaq 100 a S&P 500 dosahovali nové historické maximá. Podobný vzorec predajov zo strany ETF, vrátane aktivity produktov BlackRock iShares, sa objavil pred veľkou korekciou počas zimy 2025/2026. Napriek nedávnemu predajnému tlaku ETF stále držia Bitcoin v hodnote viac než 56,7 mld. USD a zostávajú jedným z najdôležitejších dlhodobých zdrojov dopytu na trhu.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P. XTB Research
Technická analýza: história sa možno opäť rýmuje
Súčasná korekčná štruktúra čoraz viac pripomína predchádzajúce výpredaje Bitcoinu. Tentoraz sa však odraz ukázal ako výrazne silnejší než ten z konca roka 2025 a začiatku roka 2026, keď sa BTC zastavil blízko Fibonacciho retracementu 38,2 % a následne sa prepadol z oblasti okolo 97 000 USD. Najnovší rast narazil na silnú rezistenciu blízko Fibonacciho retracementu 61,8 % okolo 83 600 USD, kde sa zároveň nachádza 200seansová EMA200. Odvtedy Bitcoin znovu klesol pod EMA50, čo signalizuje slabnúcu krátkodobú dynamiku.
Zdroj: xStation5
Môže trh zopakovať scenár z rokov 2021–2022?
Porovnanie súčasného cyklu s bear marketom z rokov 2021–2022 ukazuje niekoľko podobností v štruktúre korekcie. Je však dôležité poznamenať, že súčasný prepad zostáva výrazne plytší. Aj na minimách blízko 60 000 USD Bitcoin klesol zo svojich maxím približne o 50 %, zatiaľ čo počas kolapsu v roku 2022 išlo takmer o 80 %. Rastúca trhová kapitalizácia Bitcoinu môže postupne znižovať jeho dlhodobú volatilitu v porovnaní s predchádzajúcimi cyklami. Letné mesiace však boli pre Bitcoin historicky náročné, čo znamená, že nadchádzajúce týždne môžu aj naďalej prinášať zvýšenú volatilitu a riziko poklesu.
Zdroj: xStation5
