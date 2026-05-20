Nová hrozba pre tradičné banky? Fintechy sa môžu dostať k infraštruktúre Fedu 🏦

- Trump nariadil preskúmanie bariér, ktoré môžu brzdiť fintech a krypto firmy v prístupe k platobnej infraštruktúre Fedu.
- Federálny rezervný systém má do 120 dní posúdiť právny rámec a možnosti rozšírenia prístupu.
- Finanční regulátori majú počas 90 dní preveriť pravidlá, ktoré môžu obmedzovať partnerstvá fintechov s regulovanými inštitúciami.
- Ak preskúmanie povedie k zmenám, môže to posilniť konkurenciu v americkom finančnom sektore a otvoriť nové príležitosti pre fintech aj kryptomenové spoločnosti.
Americký prezident Donald Trump podpísal výkonné nariadenie, ktoré má preveriť prekážky brzdiace inovácie vo finančných technológiách. Cieľom je zistiť, či súčasné pravidlá zbytočne neobmedzujú fintech a krypto firmy v prístupe k bankovým partnerstvám, platobnej infraštruktúre a prípadne aj k licenciám, ktoré by im umožnili pôsobiť viac podobne ako tradičné finančné inštitúcie.
Nariadenie ukladá Rade guvernérov Federálneho rezervného systému, aby do 120 dní pripravila správu pre prezidenta. Fed má zhodnotiť právny, regulačný a politický rámec, ktorý určuje, či a za akých podmienok môžu fintech a krypto spoločnosti získať prístup k platobným systémom Federálneho rezervného systému.
Práve tieto systémy predstavujú dôležitú časť americkej finančnej infraštruktúry. Umožňujú efektívne presuny peňazí a znižujú závislosť od sprostredkujúcich bánk. Pre fintech firmy by priamejší prístup mohol znamenať nižšie náklady, rýchlejšie platby a väčšiu kontrolu nad poskytovanými službami.
Trumpovo nariadenie zároveň žiada Fed, aby posúdil svoju právnu právomoc udeliť priamy prístup fintech a krypto firmám. Súčasťou má byť aj hľadanie možností, ako tento prístup rozšíriť v medziach zákona a pri zachovaní primeraného riadenia rizík. To je dôležité najmä preto, že otvorenie kľúčovej platobnej infraštruktúry novým hráčom by mohlo zvýšiť konkurenciu, ale zároveň vyvoláva otázky okolo stability, dohľadu a bezpečnosti finančného systému.
Fintech a krypto spoločnosti v minulosti často upozorňovali na problémy s prístupom k bankovým službám. V niektorých prípadoch čelili aj takzvanému debankingu, teda strate bankových vzťahov a prístupu k platobným kanálom. Kritici tento trend označovali ako Operation Chokepoint 2.0, pretože podľa nich išlo o nepriamy tlak na banky, aby obmedzovali spoluprácu s firmami z kryptomenového sektora.
Výkonné nariadenie sa nezameriava iba na samotný Fed. Počas nasledujúcich 90 dní majú šéfovia amerických federálnych finančných regulátorov preveriť pravidlá, príkazy, listy o nečinnosti aj dohľadové postupy, ktoré môžu fintech firmám brániť v spolupráci s regulovanými inštitúciami. Týka sa to napríklad bánk, úverových družstiev, broker-dealerov alebo investičných poradcov.
Dôležitou súčasťou preskúmania je aj možnosť zjednodušiť žiadosti o bankové licencie, licencie úverových družstiev, poistenie vkladov alebo ďalšie federálne povolenia. Pre vybrané fintech firmy by to mohlo otvoriť cestu k hlbšiemu zapojeniu do regulovaného finančného systému.
Trump v nariadení zdôraznil, že Spojené štáty sú globálnym lídrom v oblasti finančných inovácií a že rýchly rast fintech firiem je jedným z dôvodov tejto pozície. Administratíva tak vysiela signál, že chce podporovať nové finančné technológie a zároveň obmedziť regulačné bariéry, ktoré by podľa nej mohli brzdiť konkurenciu a technologický rozvoj.
Pre krypto sektor je tento krok obzvlášť dôležitý. V decembri už Úrad kontrolóra meny podmienečne schválil niekoľko žiadostí o národné trustové banky spojené s kryptomenami, vrátane firiem ako Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets a Paxos. Nové nariadenie môže tento trend posilniť a naznačiť, že regulátori budú pod tlakom hľadať pružnejšiu cestu pre licencovanie a spoluprácu s fintech firmami.
Z pohľadu trhu ide o potenciálne významný posun. Ak by fintech a krypto firmy získali jednoduchší prístup k platobným službám Fedu a k bankovým licenciám, mohlo by to zvýšiť konkurenciu voči tradičným bankám. Zároveň by sa však zvýšila potreba jasných pravidiel, pretože prístup k jadru finančnej infraštruktúry si vyžaduje prísny dohľad, kapitálovú stabilitu a dôsledné riadenie prevádzkových aj systémových rizík.
