Google si zabezpečuje elektrinu pre dátové centrá: dohody s Xcel Energy a AES kvôli AI dopytu

Google podpísal samostatné dohody so spoločnosťami Xcel Energy a AES Corp, aby si zabezpečil dodávky elektriny pre nové dátové centrá v USA v čase, keď umelá inteligencia (AI) zvyšuje nároky na nepretržitý výpočtový výkon. Projekty majú zároveň priniesť do sietí novú čistú výrobu a úložiská, kým energetické firmy upozorňujú na napäté kapacity a rastúce investície do prenosovej sústavy.
Minnesota: Xcel Energy bude napájať nové dátové centrum Googlu pri Pine Island
Xcel uviedol, že bude zásobovať nové dátové centrum Googlu v Pine Island (Minnesota) a že dohoda je nastavená tak, aby sa existujúcim zákazníkom nezvyšovali náklady — Google má uhradiť náklady spojené s novou službou. Google zároveň plánuje investovať 50 miliónov USD na podporu batériových úložísk v Minnesote.
Prírastok čistej energie dosahuje 1 900 MW
Xcel a Google uviedli, že partnerstvo prinesie do siete 1 900 megawattov (MW) novej čistej energie, konkrétne:
-
1 400 MW veternej energie
-
200 MW solárnej energie
-
300 MW dlhodobého ukladania energie
Graf Xcel Energy (XEL)
Akcie XEL reagovali rastom, keď trh vyhodnocoval rozsah plánovaného čistého energetického balíka naviazaného na veľkého dátacentrového zákazníka. Zdroj: Trhové dáta.
Texas: AES podpísal dlhodobú dohodu pre dátové centrum Googlu
AES oznámil 20-ročnú dohodu na dodávku elektriny pre plánované dátové centrum Googlu v okrese Wilbarger (Texas). Spoločnosť tiež uviedla, že vybuduje ko-lokovanú výrobu a zdieľanú elektrickú infrašlitu.
Prečo je to dôležité pre Big Tech aj sieť
Dohody ukazujú snahu hyperscalerov zabezpečiť si spoľahlivú a čistejšiu energiu pre rýchlo rastúce dátové centrá, zatiaľ čo energetické firmy investujú do posilňovania siete. Reuters pripomenul, že Google už skôr spolupracoval s NextEra Energy a dosiahol 3,5 GW zazmluvnenej výrobnej kapacity, pričom podobné kontrakty uzatvárajú aj Meta, Microsoft či Amazon Web Services.
