Dick’s Sporting Goods znižuje výhľad. Akcie v premarkete padajú o 13 % 📉

Spoločnosť Dick’s Sporting Goods znížila svoj celoročný výhľad tržieb aj zisku po tom, čo slabší spotrebiteľský dopyt zasiahol predaj športového vybavenia a športového oblečenia. Akcie spoločnosti na správu reagovali výrazným poklesom a v predobchodnej fáze strácali približne 13 %.
Firma teraz očakáva celoročné tržby medzi 21,9 a 22,2 miliardy USD, zatiaľ čo predchádzajúci výhľad počítal s rozpätím 22,1 až 22,4 miliardy USD. Výraznejšie sa zhoršil aj výhľad zisku na akciu, ktorý spoločnosť po novom odhaduje na 10,94 až 11,94 USD, oproti predchádzajúcim 13,27 až 14,27 USD.
Slabšie uvedenie nových produktov aj opatrnejší zákazníci
Výkonný predseda spoločnosti Ed Stack uviedol, že v druhom štvrťroku bolo menej významných uvedení nových produktov a ich predaje navyše zaostali za očakávaniami firmy aj za širším vývojom odvetvia.
Manažment preto zaujíma na zvyšok roka opatrnejší postoj. Slabšia dynamika nových produktov totiž prichádza v prostredí, keď spotrebitelia čoraz viac zvažujú, na čo svoje peniaze minú.
Športové vybavenie, drahšie oblečenie a outdoorové produkty patria medzi výdavky, ktoré môžu domácnosti v neistom ekonomickom prostredí ľahšie odložiť.
Inflácia a slabší trh práce tlačia na spotrebu
Na dopyt vplýva kombinácia pretrvávajúcich inflačných tlakov, ekonomickej neistoty a postupne slabnúceho trhu práce. To obmedzuje ochotu domácností míňať na zbytný tovar.
Pre Dick’s Sporting Goods je to problém najmä pri drahšom športovom vybavení a prémiovom oblečení, kde sa vyššie ceny ľahšie premietajú do odkladu nákupu.
Výrazné zníženie odhadu zisku naznačuje, že tlak sa netýka iba samotných tržieb, ale môže sa premietnuť aj do marží a prevádzkovej ziskovosti.
Trh reaguje tvrdo
Pokles akcií o 13 % ukazuje, že investorov neznepokojil iba slabší dopyt, ale najmä rozsah zníženia výhľadu zisku.
Zatiaľ čo zníženie očakávaných tržieb je relatívne mierne, výhľad zisku na akciu klesol výraznejšie. To môže naznačovať, že spoločnosť bude čeliť vyšším nákladom, väčšiemu tlaku na ceny alebo slabšej prevádzkovej páke.
Pre ďalší vývoj bude dôležité sledovať, či sa spotrebiteľský dopyt v druhej polovici roka stabilizuje a či nové produktové uvedenia dokážu opäť prilákať zákazníkov do obchodov.
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