📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (24.8.2026)

Víťazi:
-
Expedia Group Inc (EXPE) +5,44 %: Americká online cestovná spoločnosť, ktorá prevádzkuje populárne webové stránky na rezerváciu leteniek, hotelov a prenájom áut.
-
Dollar Tree Inc (DLTR) +4,01 %: Americký reťazec diskontných predajní ponúkajúci široké spektrum tovaru za veľmi nízke ceny (pôvodne všetko za jeden dolár).
-
Church & Dwight Co Inc (CHD) +3,78 %: Americký výrobca produktov pre domácnosť a osobnú starostlivosť, známy predovšetkým vďaka ikonickej značke jedlej sódy Arm & Hammer.
-
Altria Group Inc (MO) +3,60 %: Jedna z najväčších svetových tabakovových spoločností, výrobca cigariet značky Marlboro pre americký trh.
-
GoDaddy Inc (GDDY) +3,55 %: Americká technologická spoločnosť zaoberajúca sa registráciou internetových domén a poskytovaním webhostingu.
-
Gartner Inc (IT) +3,51 %: Popredná svetová výskumná a poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje analytické služby v oblasti informačných technológií.
-
Carvana Co (CVNA) +3,46 %: Americký online predajca ojazdených automobilov, ktorý sa preslávil svojimi obrími presklenými „automatmi na autá“.
-
BXP Inc (BXP) +3,43 %: Predtým známa ako Boston Properties, ide o popredný americký realitný investičný fond (REIT) zameraný na luxusné kancelárske budovy.
-
American Water Works Co Inc (AWK) +3,34 %: Najväčšia verejne obchodovaná americká vodárenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vodného a stočného.
-
Edison International (EIX) +3,32 %: Americká holdingová spoločnosť v oblasti verejných služieb, jeden z hlavných dodávateľov elektriny v južnej Kalifornii.
Porazení:
-
Seagate Technology Holdings PL (STX) -6,51 %: Americká technologická spoločnosť patriaca k najväčším svetovým výrobcom pevných diskov (HDD) a riešení pre ukladanie dát.
-
SanDisk Corp (SNDK) -6,45 %: Známy výrobca pamäťových kariet a flash diskov.
-
Ciena Corp (CIEN) -6,02 %: Americká telekomunikačná spoločnosť, ktorá dodáva sieťové zariadenia, optické systémy a softvérové služby.
-
Micron Technology Inc (MU) -5,83 %: Významný americký výrobca polovodičov, ktorý sa špecializuje na pamäťové čipy (DRAM a NAND flash).
-
JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) -5,65 %: Jedna z najväčších prepravných a logistických spoločností v Severnej Amerike.
-
Super Micro Computer Inc (SMCI) -5,56 %: Americká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a návrhom vysoko výkonných serverov a úložných systémov, kľúčový hráč v infraštruktúre pre AI.
-
Western Digital Corp (WDC) -5,24 %: Popredná americká technologická firma a globálny výrobca pevných diskov, SSD a pamäťových flash zariadení.
-
Coherent Corp (COHR) -4,85 %: Globálny vývojár a výrobca laserových systémov a presných optických komponentov pre priemysel, medicínu aj vedu.
-
Axon Enterprise Inc (AXON) -4,80 %: Technologická spoločnosť dodávajúca vybavenie pre políciu a armádu, preslávená výrobou taserov a osobných policajných kamier.
-
FedEx Freight Holding Co Inc (FDX) -4,41 %: Divízia nadnárodného kuriérskeho a logistického gigantu FedEx, špecializujúca sa na ťažšiu nákladnú prepravu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🚀 Monštruózne výsledky Nvidie: Tržby rastú o viac ako 100 %, akcie napriek tomu klesajú 📉
Denné zhrnutie: Wall Street zadržiava dych: Vyššia inflácia PCE a výsledky Nvidia v tieni Putinových hrozieb
Reagujú trhy na Putinove hrozby?
🔴 Makro&Trhy: Trh vyhliada výsledky Nvidie a sympózium v Jackson Hole
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.