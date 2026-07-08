Dolár na vzostupe 💲❗️ Útoky na Blízkom východe drénujú Forex 📉

Devízový trh prešiel do defenzívy v dôsledku náhleho stupňovania konfliktu medzi Iránom a USA. Iránsky útok na obchodné lode v Hormuzskom prielive viedol k pretrhnutiu mesiac trvajúceho prímeria. Vojnová prémia sa tak vracia na forex, odčerpáva kapitál z väčšiny mien a presmerúva ho smerom k americkému doláru.
Chronológia eskalácie: ako došlo k zrušeniu memoranda?
K opätovnej eskalácii došlo v dôsledku nasledujúcej postupnosti udalostí:
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Podpis memoranda: V minulom mesiaci USA a Irán uzavreli dočasnú, 60-dňovú dohodu. Tá zaručovala bezpečný, bezplatný prechod lodí cez Hormuzský prieliv výmenou za dočasné pozastavenie amerických sankcií na iránsku ropu a začatie rozhovorov o jadrovom programe Teheránu.
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Iránsky útok na obchodné lode (začiatok eskalácie): Irán porušil podmienky dohody tým, že zameral tri obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom (vrátane tankera prepravujúceho skvapalený zemný plyn LNG).
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Odveta Spojených štátov: V reakcii na agresiu voči obchodným lodiam americké sily uskutočnili masívny odvetný útok a zasiahli viac ako 80 cieľov na území Iránu. Washington zároveň okamžite obnovil sankcie na obchodovanie s iránskou ropou.
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Iránsky protiútok: Teherán odpovedal ďalšou vlnou útokov, tentokrát namierených proti cieľom na území Bahrajnu a Kuvajtu.
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Oficiálny koniec prímeria: Donald Trump, ktorý sa zúčastňoval summitu NATO v Ankare, ukončil všetky špekulácie vyhlásením pre novinárov, že prímerie je skončené („as far as I'm concerned it's over"). Prezident ostro skritizoval iránske vedenie, označil ho za „spodinu" a „klamárov", čím vylúčil šance na rýchly návrat k diplomacii.
Obrat na devízovom trhu: riziko ťahá nadol meny rozvíjajúcich sa trhov
Menšie meny rozvíjajúcich sa krajín sú hlavnými porazenými dnešnej obchodnej relácie – prudko strácajú zisky z posledných geopoliticky pokojných týždňov.
Najhoršie sa dnes darí maďarskému forintu (EURHUF: +0,85 %, USDHUF: +1 %), ktorý dnes prerazil 2-mesačné dno voči euru a 3-mesačné dno voči doláru. Na druhej strane forint vstupuje do nového kola konfliktu na Blízkom východe z vysokej pozície — vlastne sa otáča z viacročných maxím, na ktoré sa dostal vďaka nadšeniu po víťazstve strany Petera Magyara v parlamentných voľbách. Pre HUF môže ísť o moment oprávnenej korekcie po tom, ako väčšina pozitívnych signálov bola trhom už zahrnutá do ceny — ďalšie posilňovanie forintu bude závisieť od štrukturálnejších zmien v maďarskej ekonomike, predovšetkým od zahraničných investícií.
Popri forinte zaznamenáva výrazné straty juhoafrický rand (USDZAR: +0,6 %, EURZAR: +0,4 %) a indická rupia (USDINR: +0,5 %), pričom India zostáva priamo závislá od ropy prechádzajúcej cez Hormuz a Južná Afrika od spracovaných rafinérskych produktov. Poľský zlotý stráca 0,3 %, symetricky voči euru aj doláru.
Graf 1: Kurz EURHUF a USDHUF (žltý)
Zdroj: xStation5
EURUSD: medvede opäť v ofenzíve
Nárast averzie k riziku sa nevyhýba ani ostatným menám G10. Výnimkou sú iba novozélandský dolár — ktorý podopiera čerstvé zvýšenie úrokových sadzieb na 2,50 % a jastrabí komentáre guvernérky RBNZ — a nórska koruna, ktorá je hlavným beneficientom návratu rastového tlaku na cenách ropy.
Návrat bojových operácií na Blízkom východe prakticky vymazal týždeň rastov na EURUSD. Najdôležitejší menový pár stratil od včera asi 0,4 % a napriek relatívne plochým pohybom počas dnešnej relácie zostáva vystavený riziku ďalších poklesov — o to viac, že od ECB nemožno očakávať reaktívne jastrabé komentáre, ktoré by euro podopierali.
Obchodníci na trhu opcií sa tiež čoraz viac zaisťujú proti ďalším poklesom EURUSD. Indikátor Risk Reversal na 1 mesiac dopredu sa nachádza pod nulou prakticky nepretržite od marca 2026, čo znamená prevahu predajných opcií na EURUSD (PUT) nad kúpnymi opciami (CALL). Inými slovami — investori vykazujú vyšší dopyt po kontraktoch, ktoré obmedzujú straty v prípade oslabenia eura.
Graf 2: Risk Reversal 1M pre EURUSD a Spot EURUSD
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Na druhej strane, fundamentálnou podporou pre EURUSD by mohla byť situácia na dlhopisovom trhu. Výnosy 2-ročných nemeckých dlhopisov vzrástli neúmerne viac (asi +10 pb) ako ich americké náprotivky, čo vyplýva z neporovnateľne väčšej citlivosti eurozóny na pokračovanie energetického šoku. Dlhodobý návrat bojových operácií by mal prinútiť ECB, aby prijala jastrabejšiu, protiinflačnú rétoríku, ktorá by — aj bez zvyšovania sadzieb — mala pomôcť EURUSD udržať podporu pri úrovni 1,1400.
Graf 3: EURUSD a spread výnosov medzi 2-ročnými dlhopismi (Nemecko – USA)
Zdroj: Bloomberg Finance LP
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