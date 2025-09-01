Drahé kovy pri historických maximách 📈🚨

💡 SILVER rastie o 2,2 %; zatiaľ čo zlato pridáva 0,8 %
Ceny zlata a striebra dnes výrazne rastú a dosahujú najvyššie úrovne za mnoho rokov, podporené očakávaniami skorého zníženia sadzieb zo strany Fedu, silným dopytom po ETF a rastúcimi geopolitickými rizikami. Striebro prekonalo hranicu 40 USD za uncu po prvýkrát od roku 2011 a od začiatku roka si pripísalo približne 40 %, zatiaľ čo zlato sa priblížilo k rekordnej úrovni nad 3 500 USD za uncu, čo predstavuje rast o 31 % od začiatku roka. Za posledné tri roky sa ceny oboch kovov viac než zdvojnásobili na pozadí pretrvávajúcej trhovej a politickej neistoty. Len dnes SILVER posilňuje o 2,2 %, zatiaľ čo GOLD pridáva 0,8 %.
Očakávania ohľadom znižovania sadzieb Fedu
Rastúca zhoda, že Federálny rezervný systém čoskoro zníži sadzby (aktuálne takmer 90% pravdepodobnosť), spôsobila rast cien zlata a striebra. Nižšie úrokové sadzby znižujú náklady príležitosti držania neúročených aktív, ako sú zlato a striebro, čím sa stávajú atraktívnejšími pre investorov hľadajúcich ochranu pred menovým uvoľňovaním a znehodnocovaním meny.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zdroj: CME
Politické a geopolitické napätie
Neistota ohľadom nezávislosti Federálneho rezervného systému, ilustrovaná pokusmi prezidenta Trumpa odvolať členku rady Fedu Lisu Cookovú, zvýšila obavy na globálnych trhoch. Federálny súd nedávno rozhodol, že väčšina ciel zavedených počas Trumpovej éry je nezákonná, avšak ponechal existujúce clá v platnosti až do ďalšieho konania. To ponecháva obchodnú politiku v neistote a ďalej podporuje defenzívne stratégie na trhoch. Okrem toho zaradenie striebra na zoznam kritických nerastov USA zvyšuje jeho strategický význam a otvára priestor pre budúcu politicky podmienenú cenovú volatilitu.
Drahé kovy v raste
Zlato aj striebro prerazili kľúčové rezistenčné úrovne (3 450 USD pri zlate, 40 USD pri striebre), čo spustilo vlnu dopytu a posilnilo uptrend. Celý sektor drahých kovov zažíva unikátnu kombináciu priaznivých faktorov, len zriedkavo pozorovanú v takejto synchronizovanej podobe – výsledkom sú rekordne vysoké ceny, pretrvávajúci dopyt po ETF (od začiatku roka vzrástli zásoby zlata v ETF o 12 %, pri striebre o 13 %) a štrukturálne zmeny v prístupe investorov k riziku a hedgingu. Z technického hľadiska si obe komodity udržiavajú dlhodobý uptrend.
GOLD sa približuje historickým maximám, zatiaľ čo SILVER sa obchoduje blízko maxím z roku 2011. Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.