Eli Lilly získala v USA schválení pro pilulku na hubnutí 💊

Tabletka od Eli Lilly viedla v štúdiách k zníženiu hmotnosti o 12 až 15 %
Na trh bude uvedená pod názvom Foundayo a dostupná bude od 6. apríla
Tabletka od Eli Lilly viedla v štúdiách k zníženiu hmotnosti o 12 až 15 %
Na trh bude uvedená pod názvom Foundayo a dostupná bude od 6. apríla
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v stredu schválil tabletku na chudnutie od spoločnosti Eli Lilly, čím pripravil pôdu pre ďalší konkurenčný boj o veľkú časť spotrebiteľov so spoločnosťou Novo Nordisk. Akcie Lilly po oznámení schválenia vzrástli o 4 %, zatiaľ čo akcie Novo Nordisk obchodované v USA mierne oslabili.
Liek spoločnosti Eli Lilly s názvom orforglipron, ktorý sa bude predávať pod značkou Foundayo, je perorálny liek užívaný raz denne a zameriava sa na hormón GLP-1. Pacienti užívajúci tento liek v štúdiách schudli 12 až 15 % svojej telesnej hmotnosti. Spoločnosť Lilly uviedla, že Foundayo začne predávať od 6. apríla prostredníctvom svojho programu LillyDirect za cenu 149 dolárov mesačne za najnižšiu dávku. Ide teda o cenu porovnateľnú s produktom spoločnosti Novo Nordisk. Krátko nato bude prípravok dostupný aj v maloobchodných lekárňach a cez poskytovateľov telemedicíny. CEO spoločnosti Eli Lilly David Ricks uviedol, že tabletka bude vhodná pre pacientov, ktorí chcú schudnúť alebo si úbytok hmotnosti udržať, a že firma už požiadala o schválenie lieku vo viac ako 40 krajinách.
V 72-týždňovej pokročilej štúdii pomohol liek od Lilly ľuďom s nadváhou znížiť telesnú hmotnosť približne o 12 %, pričom u väčšiny pacientov sa úbytok hmotnosti neskôr zastavil. V predchádzajúcej 36-týždňovej stredne pokročilej štúdii sa preukázalo, že liek od Lilly znižuje telesnú hmotnosť takmer o 15 %.
Schválenie, ktoré bolo urýchlené v rámci nového programu FDA, vracia Lilly do priamej konkurencie s dánskym výrobcom liekov Novo Nordisk. Novo Nordisk bolo prvé so svojimi injekčnými liekmi GLP-1, vrátane Ozempicu na cukrovku a Wegovy na obezitu, no Lilly dnes na americkom trhu dominuje. Novo navyše získalo výhodu prvého hráča aj v oblasti tabliet, keď v januári uviedlo na trh perorálne Wegovy a zaznamenalo silný dopyt. Tabletka od Lilly sa môže užívať kedykoľvek počas dňa s jedlom aj bez jedla, zatiaľ čo tabletka Wegovy sa musí užívať hneď ráno a 30 minút pred akýmkoľvek jedlom, vodou alebo inými liekmi. V ranej fáze uvedenia na trh budú investori sledovať, či absencia vplyvu jedla pri Foundayu povedie k odlišnému záujmu pacientov, uviedol analytik BMO.
Väčšina pacientov užívajúcich perorálne Wegovy používa GLP-1 po prvýkrát, čo podľa šéfa amerických operácií spoločnosti Novo Nordisk naznačuje, že tabletky môžu získať časť trhu s liekmi na chudnutie, ktorú injekcie nepokrývajú. Ďalej uviedol, že pacienti užívajúci perorálne Wegovy nemajú problémy s dodržiavaním pokynov na užívanie a že pri výbere lieku sú pre nich dôležitejšími faktormi dostupnosť a vedľajšie účinky. Neočekáva sa, že perorálne lieky na chudnutie úplne nahradia injekcie, ktoré môžu priniesť výraznejší úbytok hmotnosti, no analytici odhadujú, že do roku 2030 by tabletky mohli získať približne 20 % trhu.
Graf LLY.US (D1)
Zdroj: xStation05
