eToro Group Ltd. (ETOR) poskočil o viac než 14 % po prekonaní odhadov a podpore odkupu akcií

Akcie eToro Group Ltd. (NASDAQ: ETOR) vzrástli o viac než 14 % po tom, čo spoločnosť zverejnila výsledky nad očakávania a investori sa zamerali na ziskovosť aj kroky smerom k návratnosti kapitálu. Pohyb prichádza v čase, keď trh citlivo reaguje na signály rastu a efektívnosti u fintech platforiem.
Čo stálo za rastom akcií eToro
Rast nasledoval po kvartálnych výsledkoch, ktoré podľa Reuters prekonali odhady zisku, pričom výkon podporila sila naprieč triedami aktív dostupnými na platforme.
Výrazný bol zisk nad očakávania
Reuters uviedol, že eToro vykázalo upravený zisk 0,71 USD na akciu oproti odhadu približne 0,63 USD.
Investori sledovali aj rast spravovaných aktív
Podľa Reuters narástli assets under administration medziročne o 11 % na 18,5 mld. USD, čo trh často vníma ako signál rastúcej angažovanosti klientov.
Odkup akcií pomohol sentimentu
Barron’s zároveň uviedol, že akcie vyskočili po silných výsledkoch aj vďaka rozšírenému programu spätného odkupu, ktorý môže podporiť zisk na akciu a signalizovať dôveru vedenia.
Pohyb ETOR na trhu
V poslednom dostupnom quote feede sa ETOR obchodoval okolo 31,84 USD, približne +15,95 % v rámci dňa, čo zodpovedá tvrdeniu, že akcie „poskočili o viac než 14 %“. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Airbus uprostred sporov a výrobných problémov
Meta oživuje plán na smart hodinky „Malibu 2“ a cieli na rok 2026: health tracking a Meta AI
Zmeny v portfóliu Berkshire Hathaway: Buffett predáva takmer celú pozíciu v Amazone
Google a Sea (vlastník Shopee) budú vyvíjať „agentic AI“ pre e-commerce a gaming
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.