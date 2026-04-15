Európa si údajne pripravuje plán B pre prípad odchodu USA z NATO🌍

- Európa údajne pripravuje záložný plán pre NATO pre prípad odchodu USA - plány sa rozvíjajú neformálne za zatvorenými dverami
- Historický zlom: Nemecko pod Merzom po desaťročiach odporu podporilo myšlienku európskej obrannej suverenity
- Najväčšou výzvou zostáva jadrové zastrašovanie, Paríž a Berlín otvorili diskusiu o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika
- Pre investorov štrukturálny signál: rastúce obranné výdavky a zbrojné projekty budú európsky obranný priemysel podporovať dlhodobo
Iránska vojna odhalila trhlinu v transatlantickom spojenectve, ktorú európski lídri už nemôžu ignorovať. Kým Washington vedie vojenskú operáciu v Perzskom zálive, Európa údajne potichu pracuje na scenári, ktorý by Alianciu udržal funkčnú aj bez plnohodnotnej americkej účasti.
Podľa niektorých zdrojov tieto plány, diplomatmi označované ako „európske NATO", získali podporu kľúčových hráčov vrátane Nemecka, ktoré podobným návrhom desaťročia odolávalo. Kancelár Merz zmenil postoj po tom, čo dospel k záveru, že na americkú spoľahlivosť sa v ére Trumpa nedá dlhodobo spoľahnúť. Berlínsky obrat následne odblokoval širšiu dohodu, pridali sa Veľká Británia, Francúzsko, Poľsko aj severské krajiny. Cieľom nie je vybudovať konkurenčnú štruktúru, ale zachovať odstrašenie voči Rusku a operačnú kontinuitu aj v prípade, že Washington stiahne svoje sily alebo odmietne prísť na pomoc.
Praktické výzvy sú však obrovské. NATO je od základov vybudované okolo amerického vedenia. Od logistiky cez spravodajstvo až po jadrové zastrašovanie. Žiadna európska krajina tieto medzery nedokáže rýchlo zaplniť. Francúzsko a Británia sú pod tlakom rozšíriť svoje jadrové roly, pričom Paríž a Berlín už otvorili diskusiu o prípadnom francúzskom jadrovom dáždniku pre ďalšie európske štáty vrátane Nemecka. Fínsky prezident Stubb, jeden z kľúčových aktérov týchto plánov, zdôraznil, že cieľom je riadený prechod, nie unáhlené odpojenie.
Trump medzitým stupňuje tlak. Európskych spojencov označil za zbabelcov, NATO nazval papierovým tigrom a pohrozil vystúpením z Aliancie pre odmietnutie Európy zapojiť sa do konfliktu v Iráne. Brusel sa ocitol v nepohodlnej pozícii. Odmietnuť vojnu, ktorú považuje za nelegitímnu, no zároveň neprísť o bezpečnostnú architektúru budovanú sedem desaťročí.
Pre investorov ide o dlhodobý štrukturálny signál. Európske výdavky na obranu rastú, pribúdajú spoločné zbrojné projekty a čoraz viac krajín hovorí o obnovení povinnej vojenskej služby.
