Európske luxusné automobilky strácajú kľúčový trh. Je to koniec ich dominancie? 🚗

Európske luxusné automobilky sa v Číne dostávajú pod čoraz väčší tlak. Značky ako Porsche, Audi, BMW alebo Mercedes-Benz dlhé roky ťažili z prestíže, silnej histórie a emócií spojených s ikonickými modelmi. Čínsky trh sa však rýchlo mení. Zákazníci už nehľadajú iba slávne logo na kapote, ale aj technológie, výkon, inteligentnú výbavu a lepší pomer ceny a hodnoty.
Dobrým príkladom je nový model Audi Nuvolari, ktorý automobilka predstavila začiatkom júna v Monaku. Hybridné vozidlo s výkonom 1 000 koní, motorom V8 a technikou zdieľanou s Lamborghini má stáť približne 686 000 USD. Audi však nepočíta s tým, že by tento model výrazne pomohol predajom. Vyrobených má byť iba 499 kusov. Hlavným cieľom nie je objem predaja, ale návrat emócií k značke.
Nuvolari tak funguje ako takzvaný halo car. Ide o výnimočné vozidlo, ktoré má pritiahnuť pozornosť, posilniť imidž automobilky a vytvoriť okolo značky silnejšiu auru. Podobnú rolu v minulosti zohrali napríklad Audi R8, Porsche 918 Spyder alebo BMW i8. Práve tento koncept však dnes naráža na zmenu trhu.
Jedným z hlavných dôvodov je elektrifikácia. Výkon, ktorý bol kedysi vyhradený superšportom za stovky tisíc dolárov, dnes ponúkajú aj moderné elektromobily. Tesla Model S už v minulosti ukázala, že elektrický sedan môže zrýchľovať na úrovni drahých Lamborghini. Tým sa zmenilo vnímanie výkonu. Rýchlosť už sama osebe nestačí na to, aby vozidlo pôsobilo výnimočne.
Najväčší problém pre tradičné automobilky dnes prichádza z Číny. Domáce značky dokážu ponúknuť lacnejšie, rýchlejšie a technologicky vyspelejšie vozidlá než etablovaní európski výrobcovia. Čínski zákazníci preto čoraz častejšie uprednostňujú domáce modely, ktoré prinášajú pokročilé asistenčné systémy, luxusný interiér, digitálnu výbavu a pravidelné aktualizácie softvéru.
Výrazne to pociťuje najmä Porsche. Predaje značky v Číne v roku 2025 podľa uvedených dát medziročne klesli o 26 %. Globálne išlo pre automobilku o najslabší predajný rok od roku 2009. Porsche navyše podľa dostupných informácií ustúpilo od plánov na nový elektrický halo model. To môže naznačovať, že najbohatší klienti značky stále preferujú skôr analógový a emocionálny charakter vozidiel než ďalší elektromobil.
Dobre to ukazuje napríklad Huawei Maextro S800, ktorý sa v Číne rýchlo stal jedným z najviditeľnejších symbolov novej éry luxusných vozidiel. Sedan s cenou od približne 708 000 jüanov, teda približne 104 000 USD, dokáže oslovovať zákazníkov aj v segmente, kde kedysi dominovali európske značky. Podľa dostupných informácií sa predáva lepšie než Porsche Panamera, Mercedes-Benz triedy S aj ďalšie modely s cenou nad 100 000 USD. Na porovnanie, Panamera v Číne začína približne na 1,1 milióna jüanov, čo ešte viac zvýrazňuje cenový tlak, ktorému tradičné prémiové automobilky čelia.
- Maextro S800 láka zákazníkov nielen cenou, ale aj výbavou. Ponúka pokročilé asistenčné systémy, tri displeje na palubnej doske, dvere ovládané tlačidlom a luxusné detaily v interiéri. Pre mnohých čínskych kupcov je dôležitá aj možnosť bezdrôtových aktualizácií, vďaka ktorým vozidlo nepôsobí zastarano ani po dlhšom čase používania.
Podobný tlak vytvára aj Xiaomi SU7 Ultra. Štvordverový elektromobil ponúka približne 1 500 koní a zrýchlenie z nuly na 100 km/h za menej než 2 sekundy. Cenovo sa pritom pohybuje výrazne nižšie než tradičné superšporty. BYD prostredníctvom luxusnej značky Denza zase pripravuje model Z convertible s výkonom 1 000 koní, ktorý má byť lacnejší než Porsche 911.
Z pohľadu investorov je dôležité, že tradičné automobilky sa nachádzajú v komplikovanej pozícii. Na jednej strane potrebujú chrániť marže a vyrábať ziskové prémiové vozidlá. Na druhej strane musia investovať do elektromobility, softvéru a nových technológií, kde čínska konkurencia postupuje veľmi rýchlo. Vývoj extrémne drahých halo modelov je navyše finančne náročný a často nedáva zmysel z hľadiska objemu výroby.
To však neznamená, že sa halo cars úplne vytratia. Skôr sa mení ich podoba. Mercedes napríklad rozvíja program Mythos, ktorý vybraným klientom umožňuje podieľať sa na stavbe vlastného motora V8. Nejde teda iba o výkon, ale o osobný zážitok, exkluzivitu a emocionálne prepojenie so značkou.
Automobilky tak budú musieť nájsť nový spôsob, ako vytvoriť prestíž v čase, keď samotný výkon prestal byť vzácny. Kedysi stačilo ponúknuť extrémne rýchle vozidlo s ikonickým dizajnom. Dnes zákazník očakáva aj softvér, autonómne funkcie, luxusné digitálne prostredie a pocit, že sa vozidlo v čase zlepšuje.
Čína tým ukazuje širší trend, ktorý môže postupne zasiahnuť aj ďalšie trhy. Luxusné automobilky už nemôžu spoliehať iba na históriu a slávne logo. Budúcnosť prémiového segmentu bude závisieť od schopnosti spojiť emócie, technológie a hodnotu do jedného presvedčivého produktu.
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