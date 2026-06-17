Európsky automobilový priemysel pod tlakom – BMW na najnižšej úrovni od roku 2020

Akcie európskych automobiliek sa v stredu dostali pod tlak po tom, čo BMW výrazne znížilo svoje finančné výhľady pre rok 2026.
Varovanie nemeckej skupiny zasiahlo nielen samotné akcie BMW, ale vyvolalo aj obavy o ďalšie spoločnosti v segmente – predovšetkým Mercedes-Benz a Volkswagen.
- BMW klesá o viac ako 6 %, Mercedes stráca viac ako 3 % a Volkswagen oslabuje o viac ako 1 %. Výpredaj ukazuje, že investori nevnímajú problémy BMW ako riziko špecifické iba pre jednu firmu, ale ako varovný signál pre celý automobilový sektor.
- BMW výrazne znížilo svoj výhľad marže EBIT pre rok 2026 v automobilovom segmente na 1–3 % z predchádzajúcich 4–6 %. Spoločnosť zároveň uviedla, že hrubý zisk skupiny klesne o viac ako 15 %. Predtým pritom BMW aj trh očakávali iba mierne zhoršenie výsledkov.
- Hlavným dôvodom zníženia výhľadu má byť prehlbujúce sa spomalenie v Číne, najmä v segmente vozidiel so spaľovacím motorom (ICE).
Ďalším zdrojom tlaku zostáva vojna v Iráne, ktorá podľa spoločnosti výrazne zvýšila náklady na energie a zhoršila globálny spotrebiteľský sentiment viac, než sa pôvodne predpokladalo.
Analytici Barclays upozornili, že negatívny porovnávací efekt môže obzvlášť silno pocítiť Mercedes. Dôvodom je podobná expozícia voči Číne a citlivosť na globálne zhoršenie dopytu v segmente prémiových vozidiel. Mercedes však zatiaľ vlastné výhľady neaktualizoval.
Ide už o tretiu revíziu zisku BMW spojenú s Čínou za posledné 2 roky, čo oslabuje jeho skorší imidž stabilnej spoločnosti. Zároveň to vyvoláva otázky týkajúce sa ďalšej prítomnosti európskych firiem na čínskom trhu a ich schopnosti konkurovať miestnym výrobcom podporovaným vládou.
Trh čoraz viac započítava scenár, v ktorom tlak čínskej konkurencie, slabnúci dopyt po vozidlách so spaľovacím motorom a rastúca geopolitická záťaž predstavujú skôr štrukturálny problém než dočasný faktor.
BMW.DE (D1)
Graf spoločnosti vyzerá pomerne nepriaznivo. Od lokálneho vrcholu zo začiatku roka valuácie klesli o viac ako 30 %. Death cross z apríla stlačil cenu akcií na najnižšiu úroveň od konca roka 2020. Stojí však za zmienku, že hodnoty RSI už dosiahli extrémne pásmo (24,6), čo podporuje scenár aspoň dočasného odrazu. Zdroj: xStation5
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