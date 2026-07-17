EURUSD: Odpor Fedu voči znižovaniu sadzieb podporuje dolár napriek miernejším inflačným údajom

Piatkovú seansu na menovom páre EURUSD ovplyvňujú očakávania ďalších signálov týkajúcich sa budúceho smerovania menovej politiky na oboch stranách Atlantiku. Trhy pozorne sledujú dnešný konečný údaj o inflácii v eurozóne, ako aj nedávne vyjadrenia predstaviteľov Federálneho rezervného systému, ktorí sa snažia obmedziť očakávania skorého začiatku cyklu znižovania úrokových sadzieb.
Súčasná situácia na hlavnom menovom páre je mimoriadne zaujímavá, pretože nižšia inflácia sa už automaticky nepremieta do slabšieho dolára. Nedávne údaje z USA ukázali výraznejšie než očakávané zmiernenie cenových tlakov, Fed však čoraz častejšie naznačuje, že nechce predčasne vyhlásiť víťazstvo nad infláciou.
Na druhej strane trhu euro naďalej podporujú očakávania, že Európska centrálna banka bude musieť zostať opatrná. Inflácia v eurozóne sa stále nachádza nad cieľom ECB, zatiaľ čo riziko opätovného rastu cien energií v súvislosti s geopolitickým napätím ďalej komplikuje výhľad menovej politiky.
EURUSD sa preto v súčasnosti nachádza medzi dvoma protichodnými scenármi a trhy sa snažia určiť, či Fed zmení svoj postoj rýchlejšie, alebo či bude ECB nútená ponechať reštriktívne nastavenie menovej politiky dlhšie.
Zdroj: xStation5
Faktory, ktoré aktuálne ovplyvňujú EURUSD
1. Inflácia v eurozóne: trhy čakajú na signál pre ECB
Kľúčovou udalosťou na európskej strane zostáva dnešné zverejnenie konečného údaja o inflácii HICP v eurozóne. Trhy sa už nesústredia iba na samotnú hodnotu inflácie, ale predovšetkým na to, čo by tieto údaje mohli znamenať pre budúce smerovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky.
Inflácia v eurozóne klesla zo svojich predchádzajúcich maxím, to však neznamená, že problém ECB bol úplne vyriešený. Cenové tlaky zostávajú nad cieľom centrálnej banky, zatiaľ čo investori naďalej pozorne sledujú odolnosť jadrovej inflácie a inflácie v službách.
Kľúčovou otázkou nie je iba to, či inflácia klesá, ale aj to, či bude tempo dezinflácie dostatočné na to, aby ECB mohla začať uvoľňovať menovú politiku. Ak dnešný údaj ukáže, že cenové tlaky zostávajú vytrvalejšie, než sa očakávalo, trhy môžu znížiť očakávania budúceho znižovania sadzieb, čo by mohlo podporiť euro.
Na druhej strane jasnejšie známky ďalšieho zmierňovania inflácie by mohli zvýšiť tlak na jednotnú menu, keďže investori by začali započítavať väčší priestor na budúce uvoľňovanie menovej politiky zo strany ECB.
Ďalším dôležitým faktorom zostáva energetický trh. Ak napätie na Blízkom východe povedie k ďalšiemu rastu cien ropy, inflačné tlaky v Európe by mohli opäť zosilnieť, čo by obmedzilo schopnosť centrálnej banky upravovať menovú politiku.
2. Fed sa snaží opäť získať kontrolu nad očakávaniami znižovania sadzieb
Najdôležitejším faktorom pre dolár zostáva komunikácia prichádzajúca z Federálneho rezervného systému. Nedávne údaje o inflácii v USA boli výrazne slabšie, než sa očakávalo, čo spočiatku posilnilo trhové očakávania, že by Fed mohol začať znižovať úrokové sadzby skôr.
Nižšia inflácia by mala centrálnej banke prirodzene poskytnúť väčší priestor na uvoľnenie menovej politiky. Zdá sa však, že Fed je odhodlaný zabrániť tomu, aby sa trhy príliš rýchlo priklonili k holubičej interpretácii.
Kevin Warsh zdôraznil, že Federálny rezervný systém nemôže akceptovať situáciu, v ktorej inflácia dlhodobo zostáva nad cieľom. Jeho komentáre naznačujú, že niektorí predstavitelia menovej politiky sa naďalej obávajú príliš skorého uvoľnenia. Ešte silnejšie signály vyslala prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová, ktorá uviedla, že súčasné úrokové sadzby nemusia byť dostatočne reštriktívne a že ďalšie zvýšenie by stále mohlo byť opodstatnené.
To nevyhnutne neznamená, že Fed skutočne pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb. Pre trhy je dôležitejšie posolstvo, že centrálna banka sa s ich znižovaním nijako neponáhľa.
Práve tento mechanizmus v súčasnosti podporuje dolár. Ešte pred niekoľkými mesiacmi sa slabšia inflácia takmer automaticky premietala do tlaku na USD. Dnes sa trhy oveľa viac sústreďujú na reakčnú funkciu Fedu.
Ak investori dospejú k záveru, že inflácia klesá, ale Fed plánuje držať sadzby na vyššej úrovni dlhšie, dolár by mohol zostať podporený.
3. Kľúčový skrytý faktor: reálne úrokové sadzby a výnosy amerických dlhopisov
Jedným z prvkov, ktorý často zostáva v pozadí diskusií o EURUSD, sú reálne úrokové sadzby a dlhopisový trh. Pre dolár nie je dôležitá iba samotná úroveň inflácie, ale predovšetkým vzťah medzi inflačným trendom a očakávaniami týkajúcimi sa politiky Fedu.
Ak bude inflácia v USA naďalej klesať, ale Federálny rezervný systém zostane opatrný a odloží znižovanie sadzieb, reálne úrokové sadzby by mohli zostať pre investorov atraktívne.
Takýto scenár by znamenal nižšiu infláciu, ale zároveň relatívne vysoké výnosy dlhopisov a obmedzené očakávania rýchleho uvoľňovania menovej politiky. Práve preto nedávne slabšie inflačné údaje nevyvolali trvalejší pokles dolára.
Trhy si čoraz viac uvedomujú, že samotné zlepšovanie inflačných údajov nemusí stačiť na oslabenie USD, ak Fed zachová opatrný prístup a ponechá menovú politiku reštriktívnu dlhší čas.
4. Napätie v Perzskom zálive a ropa: návrat inflačných rizík
Posledným faktorom ovplyvňujúcim EURUSD zostáva geopolitické prostredie. Rastúce napätie v Perzskom zálive opäť zvýšilo význam ropného trhu a riziko narušenia dodávok.
Vyššie ceny energií môžu meny ovplyvňovať dvoma hlavnými spôsobmi. Prvým je inflácia. Drahšia ropa by mohla spomaliť ďalší pokles spotrebiteľských cien a obmedziť priestor centrálnych bánk na znižovanie úrokových sadzieb.
Druhým kanálom je averzia voči riziku. V obdobiach zvýšenej neistoty investori často presúvajú kapitál do amerického dolára ako hlavnej svetovej bezpečnej meny.
Pre EURUSD to predstavuje ďalšiu komplikáciu. Vyššie ceny ropy by mohli súčasne zvýšiť očakávania reštriktívnejšej politiky ECB aj Fedu a zároveň podporovať dolár prostredníctvom silnejšieho dopytu po defenzívnych aktívach.
EURUSD: trhy čakajú na odpoveď, kto dokáže udržať reštriktívnu politiku dlhšie
Súčasná situácia na hlavnom menovom páre odráža stret niekoľkých protichodných scenárov. Fed sa snaží presvedčiť trhy, že nižšia inflácia automaticky neznamená okamžité začatie cyklu znižovania sadzieb.
ECB sleduje zmierňovanie cenových tlakov, stále sa však musí vyrovnávať s infláciou nad cieľom a rizikom opätovného rastu cien energií. Geopolitická neistota navyše ďalej posilňuje úlohu dolára ako bezpečného aktíva.
Najdôležitejším reakčným kanálom zostávajú výnosy dlhopisov a očakávania týkajúce sa budúceho vývoja úrokových sadzieb.
Ak trhy dospejú k záveru, že Fed zachová reštriktívny postoj dlhšie, než sa predtým očakávalo, dolár by mohol zostať podporený aj pri pokračujúcom poklese inflácie. Naopak silnejšie presvedčenie, že je proces dezinflácie v USA udržateľný a umožní Fedu začať uvoľňovať menovú politiku, by mohlo opäť zvýšiť tlak na dolár.
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