➡️EURUSD pod 1,17 pred FOMC

Dnešné zverejnenie zápisnice zo zasadnutia FOMC o 20:00 by malo potvrdiť mierne jastrabí charakter marcového rozhodnutia ponechať sadzby na úrovni 3,50–3,75 %, a to napriek umiernenému tónu Powella na tlačovej konferencii. Od zápisnice sa očakáva, že ukáže širokú podporu v rámci výboru pre prístup „so znižovaním sadzieb sa netreba ponáhľať“ a zároveň zdôrazní inflačné riziká spojené so šokom na ropnom trhu po konflikte na Blízkom východe. Hoci sa na poslednej tlačovej konferencii objavili aj úvahy o zvyšovaní sadzieb, súčasná možnosť prímeria môže naznačovať, že šok na energetickom trhu bude iba krátkodobý. Členovia FOMC navyše v stanovisku po zasadnutí jasne uviedli, že dopad samotnej vojny je v tejto fáze ťažké vyhodnotiť. Napriek tomu tu zostáva priestor na to, aby bola dnešná zápisnica vnímaná jastrabím spôsobom.
Kľúčové body marcového zasadnutia
Marcové zasadnutie FOMC bolo opísané ako „jastrabia pauza“, teda rozhodnutie v súlade s očakávaniami, ale so zreteľne jastrabím podtónom:
- Dot plot ukázal medián jedného zníženia sadzieb v roku 2026, no až 7 z 19 členov nevidí potrebu žiadneho zníženia. Navyše vzhľadom na aktuálny inflačný výhlaď, pri dvoch dôležitých zverejneniach dát ešte tento týždeň, sa šance na znižovanie sadzieb výrazne znížili a trh dokonca videl aj 20 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb.
- Rast cien ropy nad 100 USD za barel v dôsledku vojny s Iránom skomplikoval inflačný výhlaď. Powell hovoril o „neistote“ a o potrebe „pozerať sa cez energetický šok“.
- Makrodáta, teda solídny rast HDP a stabilný trh práce, nenútia Fed k okamžitému uvoľneniu menovej politiky, a to ani napriek miernemu ochladeniu aktivity.
Na čo sa v zápisnici zamerať?
Zápisnica pravdepodobne podrobnejšie rozvedie diskusiu zo zasadnutia vo viacerých kľúčových oblastiach:
- Inflácia a energetický šok: Považuje väčšina rast cien ropy za dočasný ponukový šok, alebo za riziko prelievania do jadrovej inflácie a inflačných očakávaní? Výraznejší jastrabí tón v súvislosti s „pretrvávajúcim rizikom“ by posilnil vnímanie scenára higher for longer. Treba však pripomenúť, že Powell v máji skončí vo funkcii šéfa Fedu.
- Bilancia rizík: Zápisnica ukáže, či riziká pre infláciu prevládajú nad obavami zo spomalenia. Posun smerom k inflácii by znamenal jastrabejší tón.
- Rozdelenie v rámci výboru: Dôležité budú zmienky o „niekoľkých účastníkoch“, ktorí vidia potrebu sprísnenia politiky v prípade, že inflácia PCE zostane nad 3 %. Treba však dodať, že väčšina najjastrabších členov FOMC sú rotujúci členovia. Väčšina členov FOMC je teraz skôr neutrálna.
- Podmienky pre zníženie sadzieb: Latka zostáva vysoko. Návrat k dezinflačnému trendu musí byť udržateľný, kým Fed začne uvažovať o uvoľnení politiky. To môže znamenať, že priestor na zníženie sadzieb sa otvorí až na konci tohto roka a len za veľmi priaznivých podmienok.
Môže sa objaviť náznak zvýšenia sadzieb?
Priame signály pravdepodobne neuvidíme, pretože Fed sa takto silným formuláciám zvyčajne vyhýba, hoci samotný Powell na tlačovej konferencii pripustil, že v extrémnych scenároch padli aj slová o možnom zvýšení sadzieb. Čo ukazovali očakávania?
- Medián počíta s jedným znížením sadzieb, no jastrabie krídlo FOMC podľa dot plotu naznačuje pripravenosť držať sadzby vyššie dlhší čas, alebo ich dokonca zvýšiť, ak ropa zostane nad 100 USD, mzdy zrýchlia alebo sa inflačné očakávania odkotvia.
- Zápisnica môže obsahovať podmienené formulácie typu: „ak budú inflačné tlaky pretrvávať, môže byť potrebný návrat k sprísneniu politiky“. To by trhu stačilo na to, aby opäť začal naceňovať „možnosť zvýšenia sadzieb“. Treba však zdôrazniť, že inflácia by mala zostať pod súčasnou úrovňou úrokových sadzieb.
- Porovnanie s tlačovou konferenciou: Powell bol vyvážený, no zápisnica môže odhaliť širšiu jastrabiu diskusiu „v zákulisí“.
Vplyv na dolár – scenáre reakcie
Americký dolár sa dostal pod tlak po dohode o prímerí medzi Iránom a USA. Napriek tomu tu zostáva priestor na zmazanie časti strát, ak zápisnica z posledného zasadnutia FOMC vyznie výrazne jastrabím tónom. EURUSD dnes vzrástol smerom k 1,1700, no aktuálne výrazne koriguje a existuje šanca na pokles pod 1,1650. Ak však zápisnica naznačí, že súčasný ropný šok je len prechodný a inflácia sa vráti k rýchlejšiemu spomaľovaniu, EURUSD by sa mal vrátiť nad 1,1700.
Ďalšia podpora pre USD: Za zmienku stojí, že dolár si stále drží status bezpečného prístavu. Nedávne správy o pokračujúcich útokoch by mohli obmedziť jeho oslabovanie. Trh by tiež mohol ďalej znížiť očakávania návratu k znižovaniu úrokových sadzieb.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
