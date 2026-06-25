📉 EURUSD pod úrovňou 1,135

Počas posledného mesiaca pár EURUSD klesol o 2,5 % a dostal sa na úroveň 1,135. K posilneniu dolára prispelo viacero faktorov. Najvýznamnejšie bolo zasadnutie FOMC z minulého týždňa, ktoré viedlo k výraznému nárastu trhových očakávaní týkajúcich sa zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Dôležitými faktormi boli aj výpredaj na akciovom trhu ťahaný polovodičovým sektorom a zverejnenie relatívne solídnych dát PMI za jún.
O 14:30 nás čaká možno najdôležitejší makroekonomický údaj týždňa – americká inflácia PCE za máj.
Prečo má pre trhy taký význam?
- Keďže sa situácia na Blízkom východe čiastočne upokojila, investori sa môžu opäť plne sústrediť na kľúčové makroekonomické dáta.
Zásadné informácie majú stále značný potenciál vyvolať na trhoch vysokú volatilitu. Latka pre takéto „prelomové“ správy je však nastavená oveľa vyššie než v prvých týždňoch konfliktu. Trh očakáva konkrétne kroky a pozorne sleduje, či sa prevádzka v Hormuzskom prielive skutočne obnoví do stavu blízkeho normálu.
- Po poslednom zasadnutí FOMC prudko vzrástli očakávania týkajúce sa zvyšovania úrokových sadzieb.
Dot Plot, ktorý sprevádzal posledné rozhodnutie, ukázal, že až polovica tvorcov menovej politiky považuje zvýšenie úrokových sadzieb do konca roka za najracionálnejší krok vzhľadom na aktuálne potreby. Každý tretí člen výboru predpokladá dve alebo viac zvýšení sadzieb.
Graf 1: Zmena v Dot Plote FOMC [jún vs. marec] (2026)
Zdroj: FOMC, 25. 06. 2026
Trh aktuálne započítava približne 40 bb zvýšenia úrokových sadzieb do konca roka, teda menej než dve plné zvýšenia. To predstavuje veľmi výraznú zmenu oproti situácii pred zasadnutím, keď nebolo plne započítané ani jedno zvýšenie sadzieb.
Môže ísť o posledný mesiac, keď sa veľmi vysoké ceny ropy v tak veľkej miere premietnu do celkového inflačného indexu. Ak teda jadrový údaj neukáže jasné preliatie inflácie do ďalších sektorov, investori dostanú silný signál na obmedzenie stávok na zvyšovanie úrokových sadzieb.
Ukazovateľ PCE je síce zverejňovaný s oneskorením, ale Fed ho preferuje pri rozhodovaní o menovej politike.
Údaj je publikovaný s viac než dvojtýždňovým oneskorením oproti ukazovateľu CPI. Napriek tomu má pre trhy obrovskú hodnotu. Práve na základe dát PCE sa prijímajú rozhodnutia o úprave úrovne úrokových sadzieb.
Spolu s údajmi o inflácii PCE budú navyše zverejnené aj reporty týkajúce sa:
- revízie HDP za 1. štvrťrok,
- objednávok tovarov dlhodobej spotreby v máji,
- príjmov a výdavkov spotrebiteľov v máji,
- počtu nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Aké sú očakávania trhu?
Konsenzus predpokladá:
- rast celkového ukazovateľa na 4,1 % r/r z 3,8 % v apríli;
- rast celkového ukazovateľa na 0,4 % m/m, rovnako ako v apríli;
- rast jadrového ukazovateľa na 3,4 % r/r z 3,3 % v apríli;
- rast jadrového ukazovateľa na 0,3 % m/m z 0,2 % v apríli.
Trhy sa zamerajú predovšetkým na jadrový ukazovateľ, ktorý vylučuje najvolatilnejšie zložky, teda potraviny a energie. Poskytuje tak spoľahlivejší obraz hlboko zakorenených cenových tlakov. Jeho pokles by mohol znížiť ochotu FOMC sprísňovať menovú politiku. Trh aktuálne započítava približne 45% pravdepodobnosť dvoch zvýšení úrokových sadzieb do konca roka. V prípade výrazne nižšieho než očakávaného jadrového údaja možno očakávať holubičie precenenie týchto stávok, a v dôsledku toho aj oslabenie dolára.
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