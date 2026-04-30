📈 EURUSD rastie o 0,5 %

Menový pár EURUSD dnes rastie takmer o 0,5 % a posúva sa takmer k úrovni 1,173 vďaka slabšiemu americkému doláru, klesajúcim výnosom amerických štátnych dlhopisov a silnému apetítu po riziku na Wall Street. ECB na dnešnom zasadnutí ponechala úrokové sadzby bez zmeny a signalizovala, že cenové tlaky z energetických trhov môžu viesť k rastu a destabilizácii cien energií, aj keby sa konflikt s Iránom skončil. To, samozrejme, prináša ďalšiu neistotu a môže spomaliť európsku ekonomiku. Banka nebude sledovať len samotnú infláciu, ale skôr reakciu trhov a spotrebiteľov na ňu, čo robí ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb v eurozóne vysoko neistým. Dnešné americké makrodáta však neboli príliš silné.
Rast mierne sklamal, keď HDP dosiahlo 2,0 % oproti očakávaným 2,3 %, no spotrebiteľ zostáva silný: nominálne výdavky vzrástli medzimesačne o 0,9 %, zatiaľ čo rast príjmov pozitívne prekvapil. Trh práce tiež pôsobí napäto, keďže počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti bol výrazne nižší, než sa očakávalo. Väčším problémom je inflácia. Celkový PCE zostáva zvýšený, jadrový PCE bol v predbežnom odhade vyšší, než sa očakávalo, a index nákladov práce zrýchlil na 0,9 %, čo naznačuje, že mzdové tlaky ešte úplne neustúpili. Celkovo nejde o recesný výsledok, ale zároveň ani o jasne dezinflačné čísla. Pre Fed tieto dáta podporujú opatrný postoj a znižujú naliehavosť skorého znižovania sadzieb.
Americké makrodáta za dnešok
- Rast HDP USA (QoQ, anualizovane): 2,0 % oproti očakávaným 2,3 %, predchádzajúca hodnota 0,5 %
- Cenový index HDP USA: 3,6 % oproti očakávaným 3,9 %, predchádzajúca hodnota 3,7 %
- Deflátor HDP USA SA Advance: 3,6 % oproti očakávaným 3,6 %, predchádzajúca hodnota 3,7 %
- PCE Prices Advance USA: 4,5 % oproti očakávaným 4,5 %, predchádzajúca hodnota 2,9 %
- Core PCE Prices Advance USA: 4,3 % oproti očakávaným 4,1 %, predchádzajúca hodnota 2,7 %
- PCE Price Index USA medziročne: 3,5 % oproti očakávaným 3,5 %, predchádzajúca hodnota 2,8 %
- PCE Price Index USA medzimesačne: 0,7 % oproti očakávaným 0,7 %, predchádzajúca hodnota 0,4 %
- Core PCE Price Index USA medziročne: 3,2 % oproti očakávaným 3,2 %, predchádzajúca hodnota 3,0 %
- Core PCE Price Index USA medzimesačne: 0,3 % oproti očakávaným 0,3 %, predchádzajúca hodnota 0,4 %
- Spotrebiteľské výdavky USA medzimesačne: 0,9 % oproti očakávaným 0,9 %, predchádzajúca hodnota 0,5 %
- Osobný príjem USA medzimesačne: 0,6 % oproti očakávaným 0,3 %, predchádzajúca hodnota -0,1 %
- Reálna osobná spotreba USA medzimesačne: 0,2 % oproti očakávaným 0,3 %, predchádzajúca hodnota 0,1 %
- Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA: 189 tis. oproti očakávaným 212 tis., predchádzajúca hodnota 214 tis.
- Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA: 1,785 mil. oproti očakávaným 1,815 mil., predchádzajúca hodnota 1,821 mil.
- Index nákladov práce v USA: 0,9 % oproti očakávaným 0,8 %, predchádzajúca hodnota 0,7 %
Inflácia v eurozóne opäť rastie a ak európski spotrebitelia preukážu odolnosť, ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb ECB nie je „mimo hry“.
Články:
US Open: Wall Street stráca momentum, akcie Caterpillar po výsledkoch rastú 📉
Zhrnutie trhov: UK100 prudko rastie po rozhodnutí BoE 🇬🇧 🚀 Euforický zisk počas prejavu Lagarde z ECB 🇪🇺 📈
🔴 Konferencia ECB naživo
Futures na kakao rastú o 4 % 📈 Je dno za nami?
