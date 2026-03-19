EURUSD rastie o 0,8 % 📈

EUR/USD výrazne rastie. Pohyb sa začal už skôr dnes pred rozhodnutím ECB a po jeho oznámení pár pridáva viac ako 0,8 % nad úroveň 1,155. Podporou je pokles cien ropy, ktorá ustúpila z približne 111 USD za barel na 104 USD, ako aj slabší americký dolár. Dolárový index (USDIDX) stráca viac ako 0,8 %. ECB ponechala sadzby bez zmeny, zároveň však zdôraznila, že bude pozorne sledovať inflačné riziká v eurozóne. Centrálna banka sa nezaviazala k žiadnemu konkrétnemu smeru politiky a tak vyhlásenie, ako aj komentáre Christine Lagarde vyzneli celkovo neutrálne.
Napriek absencii jasného signálu v oblasti menovej politiky sa zdá, že prudký pokles cien ropy je ťahaný nádejou na deeskaláciu na Blízkom východe. Po vzájomných útokoch na energetickú infraštruktúru môžu trhy započítavať scenár, v ktorom sa regionálni hráči pokúsia zastaviť ďalšiu eskaláciu. Nižšie ceny ropy sú vnímané ako faktor, ktorý môže oslabiť dolár a obmedziť prílev kapitálu do amerických štátnych dlhopisov. Aj keby sa však ropa napokon vrátila na úrovne spred vojny, stále sa javí ako pravdepodobné, že Fed odloží znižovanie sadzieb minimálne do konca leta alebo začiatku jesene 2026.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
Denné zhrnutie: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolár ďalej víťazí v režime risk-off (20.03.2026)
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (20.03.2026)
Bitcoin prešľapuje na úrovni 70 000 USD 💰
Zhrnutie trhov: Európske akcie oživujú, zatiaľ čo ropa sa blíži k 110 USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.