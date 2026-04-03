EURUSD si pred NFP berie pauzu 📈

Predsviatočné zatvorenie akciových trhov dáva investorom priestor vydýchnuť si a na chvíľu sa odpútať od neustálych zmien sentimentu, ktorý je teraz rozkolísaný najnovším vývojom vo vojne s Iránom. Futures na americké indexy po včerajšej mimoriadne volatilnej seanse mierne korigujú. Tá sa síce po panike vyvolanej vystúpením Donalda Trumpa napokon skončila len miernymi ziskami.
Paradoxne však ani napriek „sviatku“ na akciovom trhu nebude o volatilitu núdza. O 14:30 budú zverejnené najdôležitejšie dáta z amerického trhu práce, teda report Non-Farm Payrolls (NFP). Práve ten bude pomyselnou bodkou za sentimentom, s ktorým budú členovia Fedu vstupovať do mesačného zasadnutia o úrokových sadzbách. Vzhľadom na zatvorenú Wall Street sa pozornosť investorov na tieto dáta ešte zvýši, čo môže viesť k výrazným pohybom na hlavných, aktuálne utlmených menových pároch, ako je EURUSD.
Zdroj: XTB Research
Čo môžeme očakávať od dnešného reportu NFP?
- Payrolls: Podľa konsenzu agentúry Bloomberg sa očakáva, že počet pracovných miest v USA v marci vzrastie o 65 tisíc, čo by znamenalo zotavenie po predchádzajúcom poklese o 92 tisíc. V samotnom súkromnom sektore sa očakáva rast zamestnanosti o 70 tisíc, čo by takmer vymazalo februárový pokles o 86 tisíc.
- Miera nezamestnanosti: Očakáva sa, že zostane bez zmeny na úrovni 4,4 % po prekvapivom náraste zo 4,3 %.
- Priemerná hodinová mzda: Tempo rastu by malo mierne spomaliť z 0,3 % na 0,2 % medzimesačne a z 3,8 % na 3,7 % medziročne.
Najlepším prekvapením je žiadne prekvapenie
Hoci posledné dáta patrili k najslabším od krízy v rokoch 2007–2008, nevyvolali paniku pre svoj charakter jednorazového výkyvu. Korekcia zasiahla predovšetkým sektory, ktoré predtým zaznamenali výrazné zisky, teda zdravotníctvo, školstvo a stavebníctvo, pričom čistý efekt v mnohých kategóriách zostal pozitívny. Do čísel sa navyše premietli aj masové štrajky v zdravotníctve. Nezamestnanosť navyše zostáva na historicky nízkej úrovni 4,4 %, podporená stabilnými žiadosťami o podporu v nezamestnanosti a stabilnými hodnotami zložky ISM Employment, a to napriek prudko rastúcim cenovým tlakom.
Stabilita trhu práce zvýrazňuje obavy z cien
Dnešné dáta sú mimoriadne dôležité vzhľadom na vojnu v Iráne a materializujúce sa obavy z dlhodobého inflačného šoku spôsobeného cenami energií. Po jastrabom prejave Donalda Trumpa sa slabé nádeje na rýchlu deeskaláciu prakticky rozplynuli. Opäť vzrástli riziká výrazného poškodenia energetickej infraštruktúry v Perzskom zálive aj neistota okolo statusu Hormuzského prielivu.
Stabilita trhu práce zvýši zameranie Fedu na infláciu. Zatiaľ čo rast amerického CPI v najbližšom období takmer určite zrýchli, hlavnou otázkou zostáva, či pôjde o jednorazový šok, alebo o trvalejší tlak, ktorý sa preleje aj do cien potravín a služieb.
Nedávne dáta ISM ukázali predovšetkým prudký nárast cenových tlakov.
Zdroj: XTB Research
Niekoľko členov FOMC už signalizovalo zvýšenú obozretnosť:
- Alberto Musalem (Fed zo St. Louis): Vidí priestor tak na zníženie sadzieb, ako aj na ich zvýšenie, čo naznačuje, že súčasné nastavenie menovej politiky považuje za dobre vyvážené. To ukazuje skôr na dlhšiu pauzu.
- Lorie Logan (Fed z Dallasu): Domnieva sa, že americkí ropní producenti nebudú obetovať svoje marže, aby chránili spotrebiteľov, a riziká spojené s Iránom môžu Fed donútiť zmeniť smer opačným smerom. To naznačuje pripravenosť na možné zvýšenie sadzieb.
- Michelle Bowman (guvernérka): Zostáva skôr holubičia a stále počíta s tromi zníženiami sadzieb do konca roka 2026. Jej argumentácia je však založená hlavne na obavách o trh práce. Ak bude NFP v súlade s nedávno silnou správou ADP, obavy o pracovný trh môžu na aprílovom zasadnutí FOMC ustúpiť do úzadia.
EURUSD (H4)
Od vypuknutia vojny v Iráne zostáva pár EURUSD jasne obmedzený pod úrovňou 1,1620. Piatkový pokoj pomáha páru vymazať časť strát po Trumpovom prejave, návrat k lokálnym maximám je však vzhľadom na očakávania okolo NFP málo pravdepodobný. Iba výrazne slabšie dáta by mohli viesť k testu úrovne 1,1580, no aj v takom prípade zostáva prerazenie širšej konsolidácie nepravdepodobné.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
🔴Komoditné zhrnutie: Cenu ropy zostrelilo prímerie medzi USA a Iránom. Na ako dlho?
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
Zlato rastie o 2 % pre oslabujúci americký dolár 📈
Drahé kovy rastú po upokojení situácie v Iráne 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.